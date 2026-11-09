CMS Portugal assessora Crest na aquisição do Grupo Flosel
A equipa da CMS Portugal que assessorou o fundo de investimento português Crest III na aquisição do Grupo Flosel foi liderada pelo sócio de Corporate M&A João Caldeira.
A CMS Portugal assessorou o fundo de investimento português Crest III na aquisição do Grupo Flosel, que integra as sociedades FLOSEL – Instalações Eléctricas e Hidráulicas, KW – Instalações Mecânicas e FLOSEL – Installations Electriques et Hydrauliques (Flosel FR).
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“Com esta aquisição, o Crest III entra no mercado das instalações elétricas, hidráulicas e mecânicas em Portugal, consolidando a sua estratégia de crescimento”, refere a firma em comunicado.
A equipa da CMS Portugal foi liderada pelo sócio de Corporate M&A João Caldeira e contou com a participação do associado coordenador André Guimarães, das associadas Francisca Pereira da Cruz e Inês Jones e da advogada estagiária Francisca Esquível.
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