Comerciantes avançam com providência cautelar para garantir mercado de Natal no Rossio

A Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP) avançou, nesta segunda-feira, com “uma providência cautelar contra a Câmara de Lisboa e contra-interessados para assegurar” a realização do mercado de Natal no Rossio, onde está instalada a acampada pela habitação, revelou o vice-presidente Vasco de Mello ao ECO/Local Online. A associação alerta para o risco de milhares de euros em prejuízos, caso a feira não se realize no local previsto, numa altura em que cerca de 70% dos custos de organização já estão pagos e 80 pequenas e médias empresas participantes têm mercadoria encomendada e compromissos assumidos com fornecedores.

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A providência cautelar deu entrada esta segunda-feira, no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, segundo adiantou ao ECO/Local Online o vice-presidente da ADBP. “Metemos uma providência cautelar contra a Câmara de Lisboa e contra-interessados para nos assegurar o espaço” da Praça D. Pedro IV, explicou Vasco de Mello.

O responsável esclareceu, contudo, que a ação não foi apresentada contra os responsáveis pela acampada por desconhecer quem a organiza. “Contra a acampada é um bocado difícil. Nós nem sabemos quem é a acampada“, afirmou, indignado com a situação de incerteza que os comerciantes do mercado natalício estão a enfrentar, tendo em conta que a inauguração está marcada para a próxima sexta-feira.

O problema são os compromissos que já têm com os fornecedores e o stock que compraram e que têm de escoar. Vasco de Mello Vice-presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP)

Para Vasco de Mello, a transferência da feira para outro local da cidade está fora de questão, não só pela complexidade logística, mas também pelos compromissos já assumidos com fornecedores e comerciantes. A associação reivindica, por isso, o direito ao mercado de Natal ocupar o Rossio, onde já é uma tradição com muitos anos. “Nós também temos a nossa liberdade para ter a praça, não é?”, questiona Vasco de Mello, em alusão à acampada.

“Uma feira não aparece noutro sítio por obra e graça do Espírito Santo“, sublinha Vasco de Mello, argumentando que há toda uma logística que tem vindo a ser planeada de há um ano para cá. A preparação começou no final do ano passado e envolveu a contratação de fornecedores, a encomenda das estruturas e a organização das dezenas de “casinhas” destinadas aos cerca de 80 comerciantes provenientes de vários pontos do país.

A organização do mercado está a ser preparada desde o final do ano passado e os contratos com fornecedores foram celebrados tendo em conta a instalação na Praça D. Pedro IV. “Toda a contratação de serviços feita com os fornecedores tem como objeto um determinado local”, a Praça Dom Pedro IV, conhecida por Rossio, elucida Vasco de Mello. Uma mudança de última hora não garante que os prestadores aceitem manter os contratos: “De repente, dizer ao fornecedor que afinal é noutro sítio, ele pode responder que não está interessado e que esse não é um problema seu”.

O vice-presidente da ADBP cita o exemplo das “casinhas que chegam, um plano de implementação que tem que ser seguido [à risca] e toda a contratação de serviços feitos com os fornecedores tem como objeto um determinado local e esse local é a praça Praça D. Pedro IV”.

A mudança de localização não representa apenas uma questão de logística. “Cerca de 70% dos custos associados ao mercado já foram pagos pela associação”, enquanto os comerciantes também sinalizaram os espaços e fizeram encomendas de produtos para vender durante a feira, detalha.

“A maior preocupação deles [comerciantes] não é o dinheiro da feira, que têm a certeza de que nós devolveremos integralmente, se for caso disso. O problema são os compromissos que já têm com os fornecedores e o stock que compraram e que têm de escoar”, alerta, indignado com os milhares de prejuízos que as PME terão de acarretar, caso o mercado natalício não se realize. “Estamos a falar de milhares de euros”, contabiliza sem, contudo, adiantar um valor concreto dos prejuízos.

O responsável alerta ainda para os problemas que os comerciantes poderão ter com os fornecedores, sobretudo quando a mercadoria foi adquirida a crédito. “Contavam recuperar o investimento com as vendas durante o mercado de Natal, mas, se a feira não se realizar, esse prazo e essa expectativa de receita deixam de se concretizar”, avisa Vasco de Mello.

O impacto da eventual ausência do mercado poderá estender-se muito para além dos comerciantes que ocupam os espaços da feira. O presidente da ADBP, Manuel Lopes, salienta que está em causa também o comboio que circula na Baixa Pombalina e a atividade económica de toda a zona. “Estamos a falar do mercado de Natal do Rossio e do comboio que circula na nossa Baixa Pombalina”, que no último ano transportou 60 mil pessoas. “No fundo, é todo o comércio da Baixa que está a sofrer”, enfatizou.

Para permitir a instalação do tradicional mercado de Natal, a Câmara de Lisboa propôs a saída da Acampada pela Habitação daquela zona e disponibilizou três localizações alternativas na Baixa: Restauradores, Largo de São Domingos e Martim Moniz. Entretanto, sugeriu a instalação de uma tenda a título simbólico no Rossio e a deslocação do protesto para uma daquelas três localizações.

Na edição do ano passado, o mercado de Natal gerou cerca de 1,5 milhões de euros em volume de negócios para os comerciantes presentes na feira do Rossio segundo Vasco de Mello.

A esse valor acresce o efeito indireto sobre os restantes estabelecimentos da Baixa, que saem beneficiados pelo aumento da afluência de visitantes, defende. “Há um efeito multiplicador. Muita da gente que vai ao mercado não consome apenas ali, também consome em toda a Baixa”, evidencia o vice-presidente da associação.

O responsável considera ainda que a feira e as iluminações natalícias são fatores importantes para atrair visitantes à zona histórica da capital. “Se nós afastamos e não criamos atratividade à Baixa, nomeadamente com o mercado de Natal e com as iluminações, as pessoas não vêm à Baixa.”

"Se isto se conseguir resolver a tempo, conseguimos recuperar. Caso contrário, começamos a ficar num estado de preocupação, porque pode colocar em causa os empregos, visto que muitos dos estabelecimentos são pequenas empresas”.” Jorge Nuno Sá Vice-presidente da União de Associações do Comércio e Serviços (UACS)

A preocupação com o impacto da Acampada pela Habitação na atividade económica da Baixa esteve esta segunda-feira em cima da mesa numa reunião na Câmara de Lisboa. Jorge Nuno Sá, vice-presidente da União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), pediu ao presidente da autarquia, Carlos Moedas, que intervenha para restabelecer a segurança e a livre circulação de pessoas na zona.

Jorge Nuno Sá revelou ao ECO/Local Online que alguns associados da UACS estão a reportar “quebras de faturação que poderão chegar aos 30%, sobretudo no final de outubro e início de novembro”, embora ressalve que ainda não existem dados consolidados. A associação pretende aprofundar o levantamento, mas considera importante alertar para a situação antes que o impacto se agrave.

“Se isto se conseguir resolver a tempo, conseguimos recuperar. Caso contrário, começamos a ficar num estado de preocupação, porque pode colocar em causa os empregos, visto que muitos dos estabelecimentos são pequenas empresas“, alertou Jorge Nuno Sá.

Segundo Jorge Nuno Sá, a autarquia garantiu que procurará resolver o impasse que coloca de um lado os manifestantes da acampada e do outro a organização do mercado de Natal.

“Foi com agrado que ouvimos que as nossas preocupações têm eco na Câmara Municipal e que as entidades públicas percebem o problema pelo qual estamos a passar”, adiantou ao ECO/Local Online.

A UACS defende que é necessário devolver às famílias a confiança para visitar a Baixa e fazer as compras de Natal. “O que nós pedimos é que os poderes públicos intervenham para que as pessoas percebam que podem ir livremente à Baixa, circular com as suas famílias e fazer as suas atividades normais nesta época do ano”, frisou.

O vice-presidente da UACS considera que a situação de impasse está a alimentar um clima de insegurança que afasta visitantes da Baixa. “As pessoas não se querem envolver em confusões”, afirmou, acrescentando que a associação não pretende tomar medidas que aumentem a tensão, mas sim, contribuir para “a reposição da normalidade” e para que o comércio possa trabalhar.

Precisamente esta segunda-feira o Tribunal Administrativo de Lisboa atribuiu efeito suspensivo ao recurso apresentado pelo Ministério Público (MP) contra a decisão que tinha autorizado a ativista Renata Cambraa manter a tenda instalada na praça do Rossio depois das 00h30.