Comércio de Barcelona destaca as oportunidades profissionais que oferece aos jovens talentos e aos empreendedores

O comércio oferece às novas gerações oportunidades para desenvolver uma carreira profissional, empreender e dar continuidade a negócios com uma longa trajetória. Com o objetivo de dar visibilidade a estas possibilidades, a Câmara de Comércio de Barcelona organizou o «Retail Talks: Comércio sem filtros», um evento que reuniu na Llotja de Mar cerca de uma centena de comerciantes, empreendedores, estudantes e pessoas ligadas ao comércio a retalho.

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O encontro destacou a diversidade de percursos que o setor oferece, desde o crescimento e a especialização no seio de uma empresa até à criação de um projeto próprio ou à sucessão de um estabelecimento já existente. Através da partilha de experiências, os participantes refletiram sobre como tornar estas oportunidades mais visíveis e reforçar o apelo do comércio como uma opção profissional e empresarial para o futuro.

O evento articulou-se em torno de seis mesas redondas participativas, centradas no empreendedorismo, na comunidade, na carreira profissional, no conceito de loja, na promoção e na renovação geracional. Os participantes foram alternando entre as diferentes conversas, partilhando os seus pontos de vista e comparando-os com a experiência dos comerciantes que lideraram as mesas. As suas trajetórias permitiram mostrar diferentes formas de impulsionar, fazer crescer e dar continuidade aos negócios, bem como de os adaptar às novas necessidades dos consumidores.

Aleix Camps, fundador da Típics, um projeto dedicado a recuperar o legado dos produtos típicos catalães em risco de desaparecimento, foi o responsável por conduzir o encontro. Camps defendeu que «ser empreendedor é um caminho difícil e, muitas vezes, solitário. O impacto e a razão de ser do projeto são o que nos motivam a seguir em frente». Acrescentou ainda que «poucas coisas podem ter mais impacto do que manter vivos os bairros e o seu comércio, e ligar pessoas que estão mais desligadas do que nunca».

Nas mesas de debate, Montse Robinat, diretora-geral da Culinarium, defendeu o comércio como um setor que oferece oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional a longo prazo, para além das primeiras experiências laborais. No âmbito do empreendedorismo, Marta Negra, fundadora da Marta’s Lemon Pie, salientou que, apesar das dificuldades de lançar um negócio, hoje existem ferramentas e oportunidades para transformar uma ideia num projeto empresarial viável.

Quanto à renovação geracional, Oriol Escursell, da Demasié, defendeu que empreender nem sempre implica começar do zero, mas que dar continuidade a um estabelecimento já existente também pode ser uma oportunidade para as novas gerações. Neste sentido, destacou a importância de combinar o conhecimento e a experiência acumulados com novas ideias que permitam adaptar o negócio às exigências atuais.

A relação com os clientes e a visibilidade dos negócios também estiveram no centro de parte do debate. Patricia Pueyo, da Patri’s Closet, defendeu a capacidade do comércio de proximidade para criar uma comunidade e gerar laços de confiança que vão além da compra. Por seu lado, Caterina Tuset e Daniel Claramunt, da Etnia Barcelona, destacaram o valor das experiências de compra diferenciadas e das recomendações dos clientes como ferramentas para dar visibilidade aos estabelecimentos num ambiente cada vez mais competitivo.

Por último, Judit Escudé, diretora-geral da Eurekakids, defendeu a necessidade de repensar o conceito de loja física face aos novos hábitos de consumo. Neste sentido, salientou que o futuro dos estabelecimentos passa por oferecer espaços que convidem à descoberta, à experimentação de produtos e à interação, transformando a visita numa experiência que vá além da compra.