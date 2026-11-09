Comissária europeia espera ver as primeiras gigafábricas de IA dentro de um ano

A comissária europeia Henna Virkkunen lamentou esta segunda-feira, em Lisboa, mais um adiamento no concurso para a construção de gigafábricas de inteligência artificial na União Europeia. A responsável pela pasta da soberania tecnológica justificou a decisão com a dimensão dos investimentos em causa e com pedidos feitos pelos Estados-membros, mas acredita que será possível iniciar os investimentos dentro de um ano.

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“É muito lamentável, mas estamos a falar de projetos de milhares de milhões, e isso significa que vários países e companhias têm de colaborar, e na verdade os Estados-membros estavam a pedir este adiamento para organizarem o financiamento e os contratos“, afirmou a vice-presidente executiva da Comissão, num encontro com quatro jornalistas em Lisboa, onde o ECO esteve presente.

No final de julho, a Comissão anunciou o lançamento dos concursos para apoiar a construção de sete gigafábricas de inteligência artificial, cofinanciadas em conjunto com os Estados-membros e empresas privadas. Portugal é um dos países interessados em atrair um destes investimentos e tem estado a negociar uma candidatura conjunta com Espanha.

Inicialmente, os consórcios tinham até esta quinta-feira, 12 de novembro, para entregarem as candidaturas. No entanto, segundo o EuroHPC — o organismo europeu que está a organizar o concurso –, o prazo para a submissão de candidaturas às gigafábricas de maior dimensão (como aquela que o Governo português pretende atrair) foi adiado para 3 de dezembro, enquanto as candidaturas às gigafábricas de média dimensão só terminará a 4 de fevereiro de 2027, segundo o novo calendário.

Questionada pelo ECO sobre qual a expectativa, perante mais este adiamento (a seleção chegou a ser apontada para o final de 2025), e numa altura em que a União Europeia pretende acelerar na infraestrutura de inteligência artificial, Henna Virkkunnen mostrou-se confiante na celeridade do EuroHPC: “Será o EuroHPC que irá tomar as decisões, mas espero que consigam avaliar as candidaturas muito, muito rapidamente, e consigamos tomar as decisões e iniciar os projetos dentro de um ano.”

Recordando que a Comissão não esperava tanto interesse neste plano — “esperávamos quatro ou cinco participantes, mas surgiram 77 projetos vindos de diferentes Estados-membros e para 60 localizações”, indicou –, a comissária enalteceu o trabalho que tem sido feito com os consórcios desde a recolha inicial de manifestações de interesse, que ocorreu no ano passado: “Claro que temos apoiado muito os participantes interessados a unirem-se e verem que tipo de consórcios conseguem construir em conjunto. Têm trabalhado muito para termos consórcios muito bons.” E rematou: “Esperamos ser capazes de iniciat os investimentos em breve.”

Henna Virkkunen está em visita oficial a Portugal esta semana, onde participará também na Web Summit, a conferência de tecnologia, empreendedorismo e inovação que se realiza até quinta-feira em Lisboa.