As seguradoras globais Munich Re, Allianz, AXA, Zurich, Generali, Aviva, MS&AD são algumas das que companhias vão participar nos debates sobre o papel dos seguros na adaptação às alterações climáticas. A Insurance House, local criado pela associação turca do setor em colaboração com a ONU, será o centro de discussão. Portugal participa na conferência através de responsáveis governamentais, mas não tem, até agora, representantes identificados na agenda seguradora. Assim, as seguradoras e resseguradoras vão ter um espaço próprio na COP31, a conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas que começou esta segunda-feira em Antália, na Turquia.

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A iniciativa representa a consolidação da presença organizada do setor segurador nas conferências climáticas da ONU. Depois da experiência da COP30, em Belém, no Brasil, promovida pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a Associação de Seguradoras da Turquia (TSB) assume a organização da Insurance House em Antália, com a participação do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) e da sua Iniciativa Financeira (UNEP FI).

A Casa do Seguro será uma plataforma institucional de encontro entre seguradoras, resseguradoras, reguladores, governos, organismos internacionais e especialistas. O objetivo é colocar a capacidade técnica e financeira do setor ao serviço da adaptação climática, da prevenção de catástrofes e da redução das perdas económicas provocadas por fenómenos extremos.

O espaço acolhe dois encontros centrais: a Cimeira Global de Seguros e Resiliência, organizada pela TSB, nos dias 11 e 12 de novembro, e a Cimeira Global de Seguros Sustentáveis, promovida pela UNEP FI, a 13 e 14 de novembro.

Allianz, AXA e Zurich entre os grupos em destaque

A lista de participantes mostra que a presença das grandes seguradoras internacionais vai muito além de uma representação institucional. Há responsáveis de topo com intervenção direta nos painéis.

A Allianz estará representada por Emilia Macarie, responsável de sustentabilidade do grupo, que participa num debate sobre gestão de riscos físicos, deteção precoce e resiliência climática. A AXA terá Ulrike Decoene, responsável de comunicação, marca e sustentabilidade do grupo, num painel dedicado às parcerias para construir cidades e países mais resilientes. Também Yavuz Ölken, CEO da AXA Türkiye, e Antoine Denoix, CEO da AXA Climate, estão identificados na programação da Casa do Seguro.

A Zurich Insurance Group terá uma presença igualmente relevante. Linda Freiner, responsável global de sustentabilidade, participa na sessão sobre resiliência económica, enquanto Pauline Lowe, diretora de assuntos governamentais e política climática, integra outro painel. A companhia confirmou ainda a deslocação de uma delegação que inclui Yilmaz Yildiz, CEO da Zurich Sigorta na Turquia, Mark Fletcher e Charlotte Stemmer, da Z Zurich Foundation.

A Generali também enviará representantes da sua estrutura internacional. A delegação será liderada por Lucia Silva, responsável de sustentabilidade do grupo, e Francesca Monti, responsável pelo Climate Hub. A empresa pretende colocar em discussão a prevenção, a resiliência climática e a manutenção da segurabilidade dos riscos.

Entre as resseguradoras, a Munich Re estará representada por Caoimhe Adams, responsável pelo clima do grupo. A Swiss Re não divulgou os nomes dos seus participantes. Já a Hannover Re e a SCOR confirmaram que não enviarão delegações à conferência, uma distinção importante num encontro onde a capacidade de resseguro é determinante para a cobertura de grandes riscos.

A presença internacional inclui ainda a Aviva, liderada na conferência pela responsável de sustentabilidade Claudine Blamey, a MS&AD Insurance Group, através de Tatsuya Sudo, e a MS Amlin, com uma equipa liderada por Amir Sethu. A Tokio Marine também confirmou a participação de uma delegação integrada na representação empresarial japonesa.

A representação norte-americana na COP31 faz-se sobretudo através de empresas de corretagem, consultoria e gestão de riscos. A Marsh, parceira da Insurance House, estará representada por Amy Barnes e Swenja Surminski, enquanto a Aon participa através de Liz Henderson, responsável global de consultoria de risco climático. Também a Gallagher Re, corretora de resseguros, terá Zahra Jasmin-Uddin entre os participantes.

Seguros para cidades, empresas e agricultura

O programa da Casa do Seguro aborda uma questão que ganha importância à medida que aumentam os prejuízos associados a incêndios, inundações, secas, tempestades e ondas de calor: como financiar a recuperação e, sobretudo, como reduzir os danos antes de os acontecimentos ocorrerem.

Um dos principais temas é o chamado protection gap, a diferença entre as perdas económicas provocadas por catástrofes e a parcela efetivamente coberta por seguros. A discussão envolve mecanismos de partilha de riscos entre entidades públicas e privadas, soluções paramétricas, seguros para infraestruturas municipais e instrumentos de proteção para pequenas e médias empresas.

Outro eixo é a utilização da experiência das seguradoras na avaliação e prevenção de riscos. A modelação climática, a informação sobre exposição de ativos e a engenharia de risco podem ajudar a identificar vulnerabilidades, orientar investimentos e tornar projetos de infraestruturas mais seguros e financiáveis.

A Cimeira Global de Seguros Sustentáveis, organizada pela UNEP FI, terá ainda o lançamento mundial do documento dos Princípios das Nações Unidas para o Seguro Sustentável (PSI), intitulado From Vulnerability to Insurability. O trabalho pretende mostrar como a atividade seguradora pode contribuir para aumentar a resiliência económica num contexto de riscos climáticos físicos crescentes.

Portugal: presença governamental, mas sem seguradoras identificadas

Portugal estará representado na COP31 através de uma delegação oficial, mas a presença do mercado segurador nacional não está identificada na programação pública da Casa do Seguro.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, participa nas negociações europeias sobre transição justa, em articulação com o Brasil e a África do Sul. Portugal apresenta-se em Antália sob o lema “AdaptAção”, com propostas para a descarbonização da economia e a adaptação dos territórios às alterações climáticas.

Ao contrário da COP 30, onde Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, apresentou ferramentas pioneiras de modelação para inundações e fogos florestais, a seguradora estará menos ativa nesta COP31.