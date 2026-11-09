Crescimento das exportações volta a abrandar em setembro. Défice comercial agrava-se em mais de 300 milhões

As exportações portuguesas de bens e as importações subiram em setembro, apesar de o ritmo das vendas ao exterior ter abrandado pelo terceiro mês consecutivo, apesar de estar a crescer há seis meses seguidos. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Em setembro, as exportações (409 milhões) e as importações (723 milhões) de bens aumentaram, em termos homólogos, 5,7% e 7,2%, após subidas de 6,1% e 2,9% em agosto, respetivamente. Perante esta variação, o défice da balança comercial de bens agravou-se em 314 milhões de euros, face ao mesmo período de 2025, situando-se em 3.209 milhões de euros.

Excluídas as transações sem transferência de propriedade (transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda – TTE), os crescimentos foram mais expressivos em ambos os fluxos: 13,8% nas exportações e 8,5% nas importações. No caso do défice da balança comercial, quando excluídas as TTE, desagravou-se em 58 milhões de euros até aos 3.272 milhões de euros.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 1,2%, o que compara com 2,4% em agosto, diferença que o INE justifica com o “forte crescimento das exportações desta categoria de produtos em setembro (89,5% face ao período homólogo), refletindo aumentos de volume (17,4%) e, principalmente, de preço (61,5%)”.

Por categorias de produtos, além dos combustíveis e lubrificantes, sobressaíram os aumentos das exportações de máquinas e outros bens de capital (21,2%), maioritariamente máquinas e aparelhos. Já a travar um maior crescimento das exportações, a categoria de fornecimentos industriais registou um decréscimo de 6,6%, refletindo a diminuição de transações de produtos químicos para a Alemanha com vista a trabalho por encomenda (sem transferência de propriedade). Excluindo este tipo de transações, estas exportações registaram um aumento de 14,6%.

Em cadeia, as exportações aumentaram 42,9% em setembro, após uma diminuição de 28,6% em agosto. Já o índice de preços das exportações manteve a trajetória de crescimento iniciada em março, registando uma variação homóloga positiva de 6,2% (6,8% em agosto de 2026 e -1,3% em setembro de 2025), ao passo que o índice de preços das importações também subiu 8,4% (5,1% no mês passado e -2,2% em setembro de 2025).

Entre os principais parceiros comerciais, foram registados aumentos das exportações para Espanha e Bélgica, de 21,8% e 57,9%, respetivamente, ambos associados à evolução dos fornecimentos industriais e dos combustíveis e lubrificantes. Em sentido contrário, as vendas para a Alemanha caíram 36,2%, o que reflete, em grande parte, a queda nas transações de produtos químicos.

Combustíveis e lubrificantes explicam 74% do aumento nas importações

As importações de bens aceleraram em setembro e estão a crescer há quatro meses consecutivos, com os combustíveis e lubrificantes a explicarem a maioria do crescimento. Ou seja, excluindo esta categoria, as importações aumentaram 2,1% em setembro, o que compara com 0,8% em agosto, embora o INE explique que esta evolução reflete sobretudo o aumento de preços, na ordem dos 52%, uma vez que em volume o crescimento foi de apenas 1,1%.

Considerando os principais países parceiros de 2025, destacou-se o acréscimo das importações provenientes de Espanha (11,9%), principalmente de combustíveis e lubrificantes e de fornecimentos industriais, e do Brasil (26,6%), sobretudo de combustíveis e lubrificantes, nomeadamente óleos brutos de petróleo. O INE destaca ainda o aumento das importações provenientes da Nigéria (174,2%), associado, maioritariamente, aos combustíveis e lubrificantes, correspondendo, sobretudo, a gás natural liquefeito.

Notícia atualizada às 11h40