Custo de construir casa nova acelera para 7,4% em setembro

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 7,4% em setembro face ao período homólogo do ano passado, estima o Instituto Nacional de Estatística (INE). Na variação em cadeia, o índice terá acelerado 0,1 pontos percentuais, mais ligeiramente do que em agosto.

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A subida deste indicador é influenciada, por um lado, pelo aumento do custo da mão-de-obra, que foi de 7,7% em setembro, em termos homólogos, mantendo o ritmo de crescimento observado em agosto. Por outro lado, os materiais encareceram 7,2%, acelerando duas décimas face ao mês anterior, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo INE.

Apesar de a subida homóloga dos custos laborais ter sido superior, os materiais deram o maior contributo para a variação do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN), com 3,8 pontos percentuais, acima dos 3,6 pontos associados à mão-de-obra. Em agosto, o contributo dos materiais tinha sido de 3,7 pontos percentuais, enquanto o da mão-de-obra foi igual ao do mês em análise.

Esta diferença explica-se pela ponderação de cada componente no cálculo do indicador: os materiais representam 56% do índice, enquanto a mão-de-obra corresponde aos restantes 44%. Assim, apesar de registarem um aumento de preços menos expressivo, os materiais acabam por ter uma influência superior na evolução global do ICCHN.

Evolução homóloga dos custos de construção de habitação nova:

O gasóleo, com uma subida de cerca de 35%, o fio de cobre nu e revestido, com um aumento de perto de 30%, os betumes, com um aumento homólogo de cerca de 25%, e ainda os tubos de PVC, com um acréscimo de 20%, contribuíram positivamente para a variação agregada do preço no mês em análise.

Em sentido inverso, o INE revela que apenas os ladrilhos e cantarias de calcário e granito registaram uma redução homóloga, “e de pequena magnitude”, nos materiais observados para a formulação do índice.

A taxa de variação mensal do índice foi de 0,8% em setembro, 0,5 pontos percentuais superior à observada no mês anterior, sendo que os preços dos materiais e da mão-de-obra subiram 0,4% e 1,3%, respetivamente.