Deputados vão ter de divulgar audiências com lobistas no prazo de 30 dias

A Assembleia da República vai passar a divulgar as audiências realizadas com lobistas no prazo de 30 dias, identificando quem participou nos encontros, que interesses representava e quais os assuntos em discussão. Os autores de projetos e propostas de lei terão também de revelar se, durante a preparação das iniciativas, ouviram ou receberam contributos de entidades que procuram influenciar as decisões políticas. As novas regras constam de uma regulamento aprovado pelo Parlamento e publicado esta segunda-feira em Diário da República.

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A Resolução da Assembleia da República n.º 289/2026, que estabelece as regras para a publicitação dos contactos realizados no quadro da representação legítima de interesses junto do Parlamento e que cria um mecanismo de “pegada legislativa”, destinado a identificar os contributos recebidos durante a preparação de diplomas, surge na sequência da aprovação da Lei do Lobby.

Mas afinal, o que são os lobistas? São pessoas, empresas ou organizações que procuram influenciar as decisões das entidades públicas em defesa de determinados interesses, sejam eles empresariais, económicos, profissionais ou de outra natureza. Podem atuar em nome próprio, de uma associação ou de um setor de atividade, ou ser contratados por terceiros para defender os seus interesses junto dos decisores políticos. É o caso, por exemplo, de empresas de consultoria especializadas em relações institucionais, associações empresariais ou representantes de empresas que procuram transmitir aos deputados a posição do setor sobre determinada legislação.

A lei portuguesa não utiliza propriamente a expressão “lobista”, mas sim “representante de interesses legítimos”. Define estas atividades como aquelas que têm como objetivo “influenciar, direta ou indiretamente, a elaboração ou a execução das políticas públicas, de atos legislativos e regulamentares, de atos administrativos ou de contratos públicos”, bem como os processos de decisão das entidades públicas.

Essa representação pode fazer-se através de contactos com entidades públicas, envio de correspondência, documentos e tomadas de posição, organização de reuniões e conferências ou participação em consultas sobre propostas legislativas. O exercício desta atividade é legítimo, mas passa a estar sujeito a obrigações de identificação e transparência. Não significa, contudo, que qualquer cidadão que contacte um deputado ou apresente uma petição seja considerado lobista ao abrigo deste regime.

Quem se reúne com os deputados terá de estar registado

O novo regulamento determina que os representantes de interesses legítimos têm de estar inscritos no Registo de Transparência da Representação de Interesses (RTRI) antes de lhes ser concedida uma audiência ou de participarem em audições promovidas pela Assembleia da República.

A regra aplica-se aos contactos realizados junto de todos os órgãos e titulares do Parlamento, incluindo o Presidente da Assembleia da República, os vice-presidentes, os restantes membros da Mesa, as comissões parlamentares, os grupos parlamentares, os deputados únicos representantes de partidos e os deputados não inscritos. Abrange ainda o Conselho de Administração e os serviços da Assembleia da República.

O registo será feito através de uma plataforma disponibilizada pelos serviços parlamentares, cabendo a cada órgão ou serviço indicar um ou mais responsáveis pela inscrição e publicação das respetivas audiências e interações com representantes de interesses.

O regulamento estabelece que o registo das interações deve incluir obrigatoriamente “a data da interação”, “o tipo de interação” e “a identificação do representante de interesses, incluindo o respetivo número de inscrição no RTRI”. No caso das audiências, terão também de ser identificadas “as pessoas presentes em cada delegação”. Quando o representante de interesses atuar em nome de terceiros, terá de ser identificada “a entidade cujo interesse é representado”.

Outro dos elementos obrigatórios é “a indicação sumária do objeto da interação”, que deverá identificar expressamente “as iniciativas legislativas ou resolutivas pendentes de decisão a que digam respeito, quando aplicável”.

Os próprios representantes de interesses terão de fornecer antecipadamente os dados necessários. No momento em que solicitarem uma audiência ou remeterem documentos e informações, terão de indicar o número de inscrição no RTRI, a entidade que representam, caso estejam a atuar em nome de terceiros, e o objeto do contacto.

A informação ficará disponível numa secção própria da página da Assembleia da República na Internet. O regulamento estabelece que, “sem prejuízo da sua divulgação prévia na agenda parlamentar, as audiências realizadas são publicadas durante os 30 dias subsequentes ao da sua realização”.

A plataforma permitirá pesquisar os registos através dos elementos de identificação previstos no regulamento, facilitando a consulta dos contactos mantidos entre os representantes de interesses e os titulares de cargos parlamentares.

Há, contudo, exceções à divulgação pública. O regulamento prevê que, para salvaguardar a proteção de direitos constitucionalmente previstos, de pessoas singulares e dos respetivos dados pessoais ou a aplicação de regimes legais de sigilo e confidencialidade, “a divulgação dos contactos e audiências pode ficar parcial ou totalmente reservada”. Essa reserva poderá manter-se até à conclusão do procedimento ou enquanto durar o dever de sigilo, confidencialidade ou proteção aplicável.

As próprias entidades que representam interesses poderão divulgar nos seus sites as audiências e interações realizadas junto do Parlamento. Caso verifiquem que algum contacto não foi registado e publicitado dentro do prazo legal, poderão requerer à Assembleia da República que assegure o cumprimento dessa obrigação.

Projetos de lei vão ter “pegada legislativa”

Outra das novidades é o mecanismo de “pegada legislativa”, que pretende tornar mais transparente a influência de entidades externas na elaboração das leis. O artigo 8.º do regulamento determina que as “audiências, consultas ou interações realizadas no quadro da representação legítima de interesses, que tenham ocorrido na fase preparatória de iniciativas legislativas” sejam obrigatoriamente identificadas pelos respetivos autores no momento da entrega dos projetos e propostas na Mesa da Assembleia da República.

Para isso, terá de ser preenchido um formulário próprio, que ficará disponível na página da iniciativa legislativa no site do Parlamento. A ficha começa por perguntar se foi realizada uma consulta pública durante os trabalhos preparatórios. Depois, questiona se a iniciativa foi precedida de alguma consulta ou interação, “sob qualquer forma”, com entidades sujeitas ao Registo de Transparência da Representação de Interesses.

Em caso afirmativo, os autores terão de identificar as audiências realizadas durante a preparação da iniciativa e as restantes interações ou contributos remetidos nesse período.

A página da iniciativa legislativa incluirá igualmente as audiências e interações mantidas com as comissões parlamentares competentes, cujo registo ficará a cargo dos respetivos serviços de apoio, assim como uma ligação para a página da consulta pública correspondente.

Na prática, será possível perceber que entidades foram ouvidas antes da apresentação de uma proposta ou projeto de lei e que contributos entregaram aos seus autores, permitindo acompanhar com maior detalhe a participação de interesses económicos, empresariais ou profissionais no processo legislativo.

O regulamento prevê um período transitório até à entrada em funcionamento do RTRI. Enquanto isso não acontecer, a inscrição dos representantes de interesses legítimos será voluntária e dependerá do consentimento expresso dos interessados para o tratamento dos dados necessários.

Depois de a plataforma de registo e publicitação da Assembleia da República entrar em funcionamento, os órgãos e serviços parlamentares terão até 30 dias para assegurar o registo das audiências e interações realizadas desde a entrada em vigor da Lei n.º 5-A/2026, de 28 de janeiro, também conhecida como Lei do Lobby.