Empresas confiam na cibersegurança, menos na resposta a ataques

A confiança das empresas nos seus processos, pessoas e tecnologia supera em 15 pontos percentuais a avaliação que fazem da capacidade de responder a um ataque. A diferença é uma das cinco contradições identificadas no estudo The Global Future of Cyber, apresentado na conferência Future of Cyber, organizada pelo ECO com o apoio da Deloitte.

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A consultora ouviu mais de mil líderes de mais de 40 países e reviu a forma de avaliar a maturidade das organizações, em vez de se limitar a apresentar as tendências do mercado, e os resultados foram apresentados por Luís Abreu e Gonçalo Capelo Martins, cyber partners da Deloitte.

Ter uma estratégia e o apoio da administração não equivale a estar preparado para um incidente, assinalou Gonçalo Capelo Martins, que associa a diferença à velocidade da evolução tecnológica, sobretudo da inteligência artificial, e à dificuldade em conhecer o risco dos fornecedores. Só 63% das organizações inquiridas têm uma função de BISO (Business Information Security Officer), que aproxima a segurança das áreas de negócio – um resultado que, para Gonçalo Capelo Martins, “é baixo”. Ao mesmo tempo, 65% dos participantes reconhecem que não controlam eficazmente os riscos de terceiros, um resultado que o cyber partner considerou preocupante.

Para testar a resposta para lá dos procedimentos escritos, a Deloitte propõe uma avaliação operacional a 90 dias. “É fundamental perceber que preparação não é mais do que testar, em ambiente live, com dados reais, de forma recorrente, aquilo que é a nossa capacidade de resposta”, afirmou Gonçalo Capelo Martins.

Da administração ao desenho dos sistemas

Embora 76% dos participantes no estudo indiquem uma boa relação entre o CISO e a liderança, essa proximidade não garante, porém, influência nas decisões tecnológicas. Luís Abreu assinalou que a ligação se torna mais frágil junto das equipas que desenham e implementam sistemas e lembrou que, “sem isto, não conseguimos garantir que, by design, a empresa tenha uma cultura de segurança”. Em muitos negócios, complementa Gonçalo Capelo Martins, o responsável de segurança “ainda não está suficientemente próximo do negócio”.

O estudo aponta ainda que, apesar das empresas quererem simplificar, continuam a aumentar o número de parceiros. Entre os inquiridos, cerca de 74% dizem ter alargado os parceiros de cibersegurança no último ano e 85% admitem mesmo continuar a fazê-lo nos próximos cinco. Em parte, esta tendência explica-se pela evolução da computação na nuvem e da inteligência artificial, que obrigam as organizações a recorrer a diferentes empresas para diferentes serviços. “Existe um conjunto de dinâmicas do próprio mercado e daquilo que é a evolução tecnológica que nos obrigam a ter mais”, explica Gonçalo Capelo Martins. A estes números, juntam-se ainda 76% dos participantes que já compram produtos ou serviços com inteligência artificial, o que, inevitavelmente, acrescenta novas exigências à avaliação dos riscos dos fornecedores.

Ao mesmo tempo, cresce a concentração de serviços em plataformas integradas, com Gonçalo Capelo Martins a sublinhar uma subida de 10% em 2024 para 51% em 2026 na proporção de organizações que seguem essa opção. A concentração, lembra, pode reduzir redundâncias, facilitar a gestão e até poupanças a médio prazo, mas não é isenta de riscos. “Estamos a entrar num risco de concentração”, avisou o cyber partner, que defende, por isso, que as empresas avaliem o preço inicial das soluções, a sua integração e os custos de funcionamento a longo prazo.

Orçamentos estáveis e ameaças em mudança

Os incidentes persistem, embora o estudo encontre sinais de redução do seu impacto nas organizações. Luís Abreu lembrou que não se pode baixar a guarda, defendendo a participação das áreas de negócio em exercícios de crise e a utilização de indicadores que meçam a resiliência, em vez de se verificar apenas a existência de controlos de segurança.

O que é que temos que garantir? Exatamente este assento na mesa desde o desenho [de soluções] à fase de implementação e depois da operação Luís Abreu Cyber partner da Deloitte

A estabilidade dos orçamentos nos últimos anos contrasta com a rapidez com que surgem novas ameaças neste espaço, mas 88% das organizações planeiam reforçar o investimento em cibersegurança nos próximos 12 meses. A utilização indevida de inteligência artificial já figura entre as cinco principais ameaças identificadas no estudo e 72% dos inquiridos dizem incorporar capacidades de inteligência artificial nas suas defesas. Para Gonçalo Capelo Martins, o risco associado à utilização da tecnologia ganhará ainda mais peso e estará, “certamente, no top 2”.

Perante a incerteza, o cyber partner da Deloitte propôs reservar 10% a 20% do orçamento para responder a ameaças inesperadas e pediu ainda aos responsáveis de segurança que traduzam os riscos tecnológicos em possíveis perdas financeiras para discutir prioridades com as administrações, sem limitar a análise ao montante investido. “A forma como nós o utilizamos é que é o problema”, rematou.