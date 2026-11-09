ERC dá parecer favorável a Diana Ramos como diretora de informação da Lusa

O Conselho de Administração (CA) da agência conviou a até então diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, para Diretora de Informação da agência, após a saída de Luísa Meireles, em 12 de outubro.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu parecer favorável à nomeação da jornalista Diana Ramos para o cargo de Diretora de Informação da Lusa, de acordo com deliberação hoje divulgada.

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“Não se vislumbram razões que impeçam este órgão de, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos da ERC, dar parecer favorável à nomeação de Diana Ramos para o exercício do cargo de Diretora de Informação da agência Lusa“, refere a ERC.

A entidade refere ainda, numa nova final que, “no ofício da Administração da Lusa de 30 de outubro, se afirma que as mudanças apresentadas ao escrutínio do Conselho Regulador, se aprovadas, ‘serão para vigorar após o dia 01 de novembro de 2026′. Entende-se que esta indicação temporal terá de ser revista em função da data efetiva do parecer vinculativo da ERC sobre a nomeação de Diana Ramos para Diretora de Informação da Lusa“.

O Conselho de Administração (CA) da agência conviou a até então diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, para Diretora de Informação da agência, após a saída de Luísa Meireles, em 12 de outubro.