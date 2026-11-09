Espionagem chinesa, infidelidade e ligação próxima a Trump. O que se sabe sobre o caso do CEO da Nvidia

Jensen Huang, o líder da empresa mais valiosa do mundo, poderá ter sido alvo de uma operação de espionagem dos serviços secretos chineses durante vários meses. A notícia não é propriamente uma novidade, uma vez que, no final de outubro, o The New York Times já tinha noticiado o caso. Mas a situação ganha agora novos contornos, com a própria Nvidia a anunciar que vai investigar o assunto.

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“O Conselho de Administração da Nvidia está a iniciar uma investigação independente, na sequência de notícias recentes de que o fundador e presidente executivo (CEO) da empresa, Jensen Huang, terá sido alvo de uma operação de serviços de informações estrangeiros”, anunciou este domingo a empresa, em comunicado.

A investigação será supervisionada por uma comissão composta por administradores independentes, com o apoio de assessores jurídicos externos também independentes. “O Conselho considera a segurança nacional e económica dos Estados Unidos uma prioridade, colocando-a acima dos interesses da Nvidia e dos seus acionistas”, sublinha a fabricante norte-americana de chips.

Na mesma nota, a Nvidia refere que Jensen Huang apoia a investigação e se comprometeu a colaborar plenamente com o processo. “O Conselho mantém a confiança em Jensen Huang e na sua equipa de liderança e divulgará novas informações sobre o assunto quando considerar adequado”, indica a empresa.

Mulher ligada a empresa de chips em Singapura é suspeita de trabalhar para os serviços secretos de Pequim

Alice Huang é a mulher que está no centro das suspeitas de uma alegada operação de espionagem dirigida ao líder da Nvidia. Trata-se de uma antiga executiva da Megaspeed, uma empresa de Singapura ligada ao setor dos centros de dados.

As autoridades norte-americanas suspeitavam que estivesse a transmitir informações a Pequim sobre a gigante tecnológica e o seu CEO, que mantém uma relação próxima com Donald Trump. Além das suspeitas de trabalhar para o Ministério da Segurança do Estado da China, Alice Huang está ligada à Megaspeed, uma empresa de serviços de computação em nuvem sediada em Singapura que também esteve sob escrutínio das autoridades dos EUA, por suspeitas de ajudar a contornar as restrições norte-americanas à exportação de chips de inteligência artificial (IA) para a China.

Num contexto de tensão comercial com Pequim, a Administração de Donald Trump tem imposto várias tarifas e restrições à exportação de semicondutores avançados, com o objetivo de limitar o acesso da China à capacidade de computação necessária para desenvolver tecnologias de IA.

O caso ganha ainda outra dimensão porque, também este domingo, Jensen Huang admitiu, numa carta dirigida aos trabalhadores e divulgada pela Nvidia, ter sido infiel à mulher, Lori Huang. Segundo o Financial Times, as autoridades norte-americanas acreditam que a relação extraconjugal terá ocorrido com a mulher suspeita de estar ligada aos serviços secretos chineses.

Alice Huang está ligada à Megaspeed, uma empresa de serviços de computação em nuvem sediada em Singapura que também esteve sob escrutínio das autoridades dos EUA, por suspeitas de ajudar a contornar as restrições norte-americanas à exportação de chips de inteligência artificial (IA) para a China.

“Fui infiel à minha mulher. As minhas ações magoaram-na, bem como aos nossos filhos. Não há qualquer justificação para o que fiz. Lamento profundamente”, escreveu o executivo, de 63 anos.

Jensen Huang reconhece ainda que desiludiu a família e assume a responsabilidade pelos seus atos. “Ao longo da minha vida, a minha família deu-me amor e apoio. Merecia a minha honestidade e lealdade. Em vez disso, desiludi-a e prejudiquei a vida que construímos juntos. Assumo total responsabilidade pelo que fiz e pela dor que causei, e aceito as críticas que daí advêm”, afirmou.

“À minha mulher e à minha família: amo-vos. Sei que um pedido de desculpas não pode desfazer o que fiz. Espero que a nossa família consiga ultrapassar esta situação e que, com o tempo, consiga reconquistar a vossa confiança”, acrescentou.

Trump diz que CEO da Nvidia é um “homem honesto” e China rejeita acusações

Segundo a imprensa norte-americana, Donald Trump foi informado das conclusões dos serviços de informações há cerca de um ano, mas optou por não tomar medidas. A decisão terá sido influenciada pela relutância do Presidente em prejudicar as vendas de chips da Nvidia.

No domingo, quando questionado pelos jornalistas sobre o caso, o Presidente norte-americano não quis alongar-se em explicações, limitando-se a afirmar: “Acho que é um homem honesto”, numa referência a Jensen Huang. Do lado da China, também já houve uma reação. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, rejeitou as suspeitas, considerando que “a narrativa sobre os chamados espiões chineses se baseia inteiramente em especulações infundadas, não passando de uma tentativa de difamação e denegrimento”.

O caso já chegou também ao Congresso norte-americano. Três responsáveis republicanos da Câmara dos Representantes pediram a Jensen Huang que preste esclarecimentos, numa sessão à porta fechada prevista, ao que tudo indica, para 18 de novembro, perante as comissões de Relações Externas e de Informações daquela câmara.

As suspeitas chegaram igualmente aos mais altos níveis da Administração Trump. O secretário de Estado, Marco Rubio, supervisionou a elaboração de um memorando confidencial sobre o alegado caso de espionagem, que terá circulado entre membros da Administração Trump na primavera de 2026. Ainda assim, Jensen Huang foi convidado a integrar a delegação de Donald Trump durante a visita do Presidente norte-americano à China, em maio. Meses depois, em setembro, o CEO da Nvidia e a mulher, Lori Huang, marcaram presença no jantar de Estado na Casa Branca em honra de Xi Jinping, tendo ficado sentados à mesa principal, ao lado de Trump e do Presidente chinês.

Depois de terem fechado a sessão de sexta-feira com uma valorização de 2,78%, as ações da Nvidia negoceiam em forte queda no pré-mercado desta segunda-feira. Cerca de duas horas antes da abertura de Wall Street, os títulos da tecnológica norte-americana recuavam 5,95%, para 175,54 dólares, pressionados pelas notícias recentes que envolvem o CEO, Jensen Huang.