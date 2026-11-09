Eurogrupo faz balanço sobre candidatos à sucessão de Lagarde no BCE

Os ministros das Finanças da zona euro debatem esta segunda-feira as candidaturas à sucessão de Christine Lagarde na presidência do Banco Central Europeu (BCE), num processo que poderá ser negociado em conjunto com outras duas vagas na instituição.

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Na ‘corrida’ à presidência do BCE estão o espanhol Pablo Hernández de Cos e o neerlandês Klaas Knot, cujas candidaturas serão esta segunda-feira apreciadas pelo Eurogrupo, reunido em Bruxelas, que fará também o ponto da situação sobre as restantes vagas no Conselho Executivo da instituição, sem que esteja prevista qualquer decisão nesta fase.

Os Estados-membros da zona euro tinham até sexta-feira passada para apresentar candidaturas à sucessão de Christine Lagarde na presidência do BCE, que anunciou que deixará o cargo em 07 de fevereiro de 2027, antecipando em cerca de nove meses o fim do seu mandato.

A reunião permitirá aos ministros da moeda única trocar informações sobre as candidaturas e avaliar o andamento do processo, numa altura em que os governos procuram chegar a um entendimento político sobre o futuro da liderança do banco central.

O objetivo é alcançar um acordo entre os líderes europeus durante o mês de novembro, permitindo que a nomeação seja formalizada na reunião do Conselho Europeu de dezembro, segundo fontes europeias ouvidas pela Lusa.

Caso exista rapidamente um entendimento sobre um candidato, o Conselho da União Europeia poderá emitir ainda durante este mês uma recomendação formal ao Conselho Europeu, que terá de consultar o Parlamento Europeu e o BCE antes de proceder à nomeação.

O calendário é considerado apertado por fontes ligadas ao processo, mas compatível com uma decisão em dezembro, caso exista um acordo político nos próximos dias. Se tal não acontecer, o Parlamento Europeu terá outra semana de sessões plenárias em janeiro, podendo o Conselho Europeu formalizar a nomeação fora de uma reunião presencial.

Certo é que, de acordo com fontes comunitárias, a sucessão de Lagarde poderá ser negociada em conjunto com outras duas alterações na composição do Conselho Executivo do BCE, que tem seis membros.

Uma das vagas será aberta pela saída de Isabel Schnabel, que deixará funções em janeiro de 2027 para assumir o cargo de conselheira financeira e diretora do departamento de Mercados Monetários e de Capitais do Fundo Monetário Internacional. O prazo para apresentação de candidaturas a este lugar foi fixado em 27 de novembro.

A terceira vaga diz respeito ao economista-chefe do BCE, Philip Lane, cujo mandato termina no final de maio de 2027. O calendário para a abertura formal do processo de candidaturas para este lugar ainda não está definido.

A possibilidade de tratar as três nomeações como um pacote poderia facilitar um compromisso político entre os Estados-membros, embora não exista ainda uma decisão nesse sentido. Ainda assim, segundo fontes europeias, não foi manifestada oposição a esta hipótese, que será avaliada em função da sua utilidade para alcançar um acordo.

O Conselho Executivo do BCE é composto pelo presidente, pelo vice-presidente e por quatro outros membros, todos nomeados pelo Conselho Europeu por um mandato não renovável de oito anos.

O procedimento prevê que os países da zona euro proponham candidatos, que são discutidos no Eurogrupo, seguindo-se uma recomendação do Conselho da União Europeia ao Conselho Europeu.

A nomeação final exige uma maioria qualificada reforçada, correspondente a pelo menos 16 dos 21 Estados-membros da zona euro, que representem, no mínimo, 65% da população da área da moeda única.

Sediado em Frankfurt, o BCE é responsável pela política monetária da zona euro, tendo como principal missão garantir a estabilidade dos preços.