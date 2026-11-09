Eurogrupo quer discutir três vagas em aberto na liderança do BCE em conjunto para “facilitar consenso”

Os ministros das Finanças da Zona Euro pretendem escolher o sucessor de Christine Lagarde na liderança do Banco Central Europeu (BCE) em conjunto com outros dois altos cargos na instituição que também vão ficar disponíveis brevemente para “facilitar consensos” entre os Estados-membros.

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Lagarde já anunciou que vai sair a 7 de fevereiro, mas também a membro da comissão executiva Isabel Schnabel está de saída já no dia 7 de janeiro e o mandato do economista-chefe Phillipe Lane acaba em maio.

“Estamos perante uma situação sem precedentes, pois não temos apenas um cargo. Temos três cargos que estão atualmente disponíveis. Assim, faz sentido tratar os cargos simultaneamente ao nível da liderança”, assumiu o presidente do Eurogrupo, Kyriakis Pierrakakis, em conferência de imprensa após a reunião do grupo dos ministros das Finanças da Zona Euro, em Bruxelas.

“É possível que as três nomeações sejam consideradas em conjunto pelos líderes europeus, de forma a facilitar o consenso. A decisão final, naturalmente, cabe ao Conselho Europeu”, afirmou o ministro grego na sua intervenção inicial.

O presidente do Eurogrupo revelou que vai encontrar-se com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, para agilizar o processo. Até porque o tempo está a contar. “Para ser franco, estamos a trabalhar com um prazo apertado. O ideal seria ter uma decisão final antes do final do ano, antes do ano terminar”. “Há um processo específico que precisa de ser adaptado”, explicou.

“Da nossa parte, o que posso dizer é que planeamos ser ágeis e rápidos na adaptação do processo para fazermos o possível para cumprir o prazo, precisamente porque é bastante apertado”, acrescentou.

"Estamos perante uma situação sem precedentes, pois não temos apenas um cargo. Temos três cargos que estão atualmente disponíveis. Assim, faz sentido tratar os cargos simultaneamente ao nível da liderança.” Kyriakis Pierrakakis Presidente do Eurogrupo

Há dois candidatos à liderança do BCE: o espanhol Pablo Hernandez de Cos, e o neerlandês Klaas Knot. “Têm vasta experiência a nível internacional”, frisou Pierrakakis.

Durante a reunião do Eurogrupo desta segunda-feira, os ministros das Finanças espanhol e neerlandês fizeram uma apresentação dos dois candidatos. “E ambos fizeram um excelente trabalho ao apresentar os perfis dos dois candidatos”, revelou o ministro grego.

À entrada para o encontro, o ministro das Finanças português revelou que Portugal poderá apresentar um candidato a um dos lugares no banco central. “Iremos analisar em conjunto e se houver oportunidade de propor um português para um desses lugares, não deixaremos de o fazer”, disse Joaquim Miranda Sarmento.