Fábrica da Browning de Viana do Castelo amplia central fotovoltaica para duplicar produção de eletricidade

A Browning – Fábrica de Armas e Artigos de Desporto, em Viana do Castelo, está a ampliar a central fotovoltaica para duplicar a produção de energia a partir de 2027, com o objetivo de controlar os custos de produção.

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A central original, instalada em 2024, produz 1 kWh (quilowatt-hora)de energia consumida diretamente pela fábrica, reduzindo a eletricidade comprada à rede.

“Em 2025, a central fotovoltaica conseguiu assegurar cerca de 12% do nosso consumo energético e, dessa produção temos uma poupança de cerca de 50% em relação ao que teríamos de comprar à rede energética no exterior“, explicou o responsável de manutenção da Browning de Viana do Castelo que por ano consome 10 gigawatts(GW) de energia.

André Silva falava à agência Lusa durante a apresentação do projeto de ampliação da central fotovoltaica que entrará em funcionamento “no início de 2027” e que “vai mais que duplicar a capacidade de produção de energia”.

A Browning Viana, instalada há 53 anos na zona industrial de Neiva, em Viana do Castelo, pertence ao grupo FN Herstal, um dos maiores fabricantes mundiais de armas, e emprega mais de 600 trabalhadores.

A fábrica apresenta uma faturação anual de 80 milhões de euros, produz armas de caça e de desporto das marcas Browning e Winchester, exportando essencialmente para o mercado norte-americano e europeu. Trata-se da maior fábrica de armas em Portugal, estando autorizada pela PSP a produzir até 150 mil unidades por ano.

André Silva explicou que a aposta no fotovoltaico surgiu da necessidade de “controlar de forma mais eficaz os custos de produção” e para reforçar a “imagem verde” da empresa.

“Com o que temos instalado na primeira fase, 1 megawatt não cobre o nosso pico de consumo energético, que ronda dois 5 megawatts decidimos avançar com a expansão. Só não instalamos mais painéis fotovoltaicos porque já não temos área suficiente para isso“, frisou. Para tal, adiantou, apostou no ‘renting’ solar, sem custos iniciais de compra ou manutenção, pagando uma mensalidade fixa ao fornecedor.

O projeto tem como parceiro a empresa suíça Youdera que investiu no total da central original e da expansão em curso mais de 1,1 milhões de euros.

O administrador da empresa em Portugal, Rui Fialho, explicou que o projeto assenta “no modelo de PPA Solar (Power Purchase Agreement ou Acordo de Compra de Energia)” com um prazo, no caso da Browning, entre 10 e 15 anos.

A Youdera “instala, gere e faz a manutenção do sistema de painéis solares fotovoltaicos diretamente na propriedade do cliente, sem que este tenha de fazer um investimento inicial”.

“Garantimos que esta instalação solar tenha um determinado nível de produção. É contratado com a Browning um valor unitário da produção. O valor que recebemos servirá para recuperar o nosso investimento e financiarmos todos os serviços, garantias e seguros associados, durante o período do contrato”, explicou Rui Fialho.

“A energia solar torna-se muito competitiva face à rede e permite um preço fixo inferior, com poupanças garantidas, para além de contribuir para a mitigação do risco de exposição à volatilidade dos mercados energéticos, funcionando como um seguro no que diz respeito à parcela de fornecimento assegurada pela via do autoconsumo”, especificou.

A Browning passa a contribuir, por ano, com menos 566 toneladas de emissões de dióxido de carbono (CO2). O responsável destacou que esta “é a maior instalação fotovoltaica desenvolvida pela Youdera no país”.

A próxima fase prevê “a instalação de um sistema de armazenamento de energia por baterias, mas esse projeto está ainda em estudo e não tem, por enquanto, dimensão nem calendário definidos”. “É possível adicionar baterias de armazenamento para aproveitar o excedente de energia durante a noite ou, em falhas de rede”, especificou Rui Fialho.

A empresa tem 2.500 projetos instalados em Portugal, Espanha e Suíça.