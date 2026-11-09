França acusa Irão dos ataques aos supermercados

As autoridades francesas acusaram o Estado iraniano de estar na origem dos ciberataques aos sistemas de refrigeração de várias cadeias de supermercados no país em outubro, provocando prejuízos elevados e incêndios, e anunciaram sanções europeias contra responsáveis iranianos.

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“Graças ao trabalho notável dos serviços do Estado, estou em condições de confirmar que a responsabilidade deste ataque pertence ao Corpo dos Guardas da Revolução da República Islâmica do Irão“, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot.

Numa conferência de imprensa à margem da reunião do G7, o chefe da diplomacia francesa classificou a operação informática como “um ataque de dimensão e agressividade sem precedentes”. Barrot recordou que os ataques ocorreram nas noites de 11 e 12 de outubro, afetando aproximadamente 700 estabelecimentos comerciais e provocando danos materiais e incêndios.

O Governo francês convocou esta segunda-feira o embaixador iraniano em Paris para apresentar um protesto formal. “Convocámos o embaixador do Irão em França para protestar veementemente contra este ato extremamente grave. Adotaremos sanções à escala europeia contra todos os responsáveis por este ataque”, afirmou o ministro.

Entretanto, o Ministério Público de Paris anunciou a abertura de uma investigação judicial dirigida aos responsáveis do grupo iraniano Shahid Kaveh, uma unidade de operações cibernéticas ofensivas associada ao centro eletrónico e cibernético da Guarda Revolucionária.

A procuradora de Paris, Laure Beccuau, explicou que a investigação visa o dirigente do grupo, dois dos seus adjuntos e quaisquer outras pessoas cuja participação venha a ser identificada. As autoridades francesas emitiram vários mandados de detenção internacionais no âmbito do processo.

Os ataques juntam-se a outros já realizados desde o início do ataque ao Irão pelos EUA e Israel, depois de em março, o sistema de transportes de Los Angeles, ter sido visado, seguindo-se em julho, estações de tratamento de água nos Estados Unidos, e em agosto, navios com destino aos EUA, elencou a Reuters.

Depois dos ataques em França, em novembro, várias cadeias de supermercados em países europeus foram igualmente alvos de ataques, inclusive sete lojas Intermarché em Portugal. Os ataques não foram reivindicados, mas o Centro Nacional de Cibersegurança está a analisar uma possível ligação ao que sucedeu em França.

“A tipologia e impacto são idênticos ao incidente que afetou os sistemas de refrigeração de supermercados, em França, em meados do mês de outubro”, reconheceu esta manhã o Centro Nacional de Cibersegurança. Na altura, estava a “ser investigada a sua relação, através da partilha de informação nas redes e grupos de cooperação técnica operacional e estratégica dos quais o CNCS faz parte”, adianta ainda.

Em concreto, a Rede Europeia de CSIRT (composta por equipas nacionais de resposta a incidentes de segurança informática dos Estados-membros da União Europeia) e o EU-CyCLONE (Rede de Organizações de Coordenação de Cibercrises).

(Notícia atualizada às 18h28 com nova informação)