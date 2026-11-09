França suspeita que ataques aos super têm origem no Irão

As autoridades francesas suspeitam que piratas informáticos apoiados pelo Estado iraniano estiveram na origem dos ciberataques ao sistemas de refrigeração de várias cadeias de supermercados no país em outubro, noticia a Reuters com base em duas fontes familiarizadas com o caso.

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O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês e o Ministério Público de Paris, que está a investigar o caso, não responderam aos pedidos de comentário da Reuters. Nem a missão do Irão junto das Nações Unidas respondeu às mensagens enviadas a solicitar esclarecimentos. Mas, a confirmar-se a origem, os ataques juntam-se a outros já realizados desde o início do ataque ao Irão pelos EUA e Israel, depois de em março, o sistema de transportes de Los Angeles, ter sido visado, seguindo-se em julho, estações de tratamento de água nos Estados Unidos, e em agosto, navios com destino aos EUA, elenca a agência noticiosa.

Depois dos ataques em França, em novembro várias cadeias de supermercados em países europeus foram igualmente alvos de ataques, inclusive sete lojas Intermarché em Portugal. Os ataques não foram reivindicados, mas o Centro Nacional de Cibersegurança está a analisar uma possível ligação ao que sucedeu em França

“A tipologia e impacto são idênticos ao incidente que afetou os sistemas de refrigeração de supermercados, em França, em meados do mês de outubro”, reconhece o Centro Nacional de Cibersegurança. Neste momento, está a “ser investigada a sua relação, através da partilha de informação nas redes e grupos de cooperação técnica operacional e estratégica dos quais o CNCS faz parte”, adianta ainda.

Em concreto, a Rede Europeia de CSIRT (composta por equipas nacionais de resposta a incidentes de segurança informática dos Estados-membros da União Europeia) e o EU-CyCLONE (Rede de Organizações de Coordenação de Cibercrises).