Fusões e aquisições globais cresceram 15% até ao verão. Europa com maior ritmo de compras e vendas

O mercado global de fusões e aquisições está a crescer, embora em Portugal continue a abrandar. Nos primeiros oito meses deste ano, o valor agregado das operações de M&A aumentou 15% face ao mesmo período de 2025 e ficou 11% acima da média dos últimos dez anos, de acordo com um relatório da consultora Boston Consulting Group (BCG) divulgado esta segunda-feira.

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O crescimento do M&A sente-se de forma desigual entre segmentos, porque concentra-se sobretudo nas operações de maior dimensão, enquanto as transações de menor valor mantêm uma dinâmica mais moderada. Aliás, o número de megaoperações – as que têm um valor igual ou superior a 10 mil milhões de dólares (8,9 mil milhões de euros), chegou a 37, acima dos 24 registados no ano passado e superando o anterior recorde de 32, registado no boom transacional da pandemia, em 2021.

O Índice de Sentimento de Fusões e Aquisições da BCG está nos 83 pontos, acima dos 79 registados no início do ano, mas ainda longe da média histórica de 100. O sentimento é mais forte nas instituições financeiras e no imobiliário (108), na saúde (100) e na energia e serviços públicos (96), e mais fraco na tecnologia (52), no consumo (64) e na indústria (66).

A Europa teve o maior crescimento percentual entre as principais regiões globais, com o valor das operações a atingir 541 mil milhões de dólares (cerca de 484 mil milhões de euros), o que perfaz mais 43%. “Para as empresas portuguesas, a recuperação do mercado europeu pode trazer mais oportunidades, mas pede decisões rápidas e uma preparação cuidadosa de cada operação”, alerta a BCG.

Segundo o “2026 M&A Report” da BCG, o principal constrangimento já não está na disponibilidade de capital – até porque os fundos de private equity ainda têm mais de 33.500 empresas por vender, o dobro de há uma década – nem na vontade de comprar, mas na capacidade de concretizar as operações. Para a consultora estratégica, uma transação só é exequível se passar os seguintes cinco testes:

Disponibilidade e preparação do ativo

Acordo sobre o preço

Resiliência financeira

Capacidade organizacional

Aprovação regulatória

“O mercado de M&A está claramente a recuperar, mas a recuperação ainda é desigual: os grandes negócios regressaram em força, enquanto as operações de média dimensão continuam abaixo dos níveis históricos. Hoje, o problema já não é a falta de capital ou de apetite, é a capacidade de execução”, explicou José Ferreira, managing director e sócio da BCG Lisboa, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

Depois de analisar 41.149 aquisições maioritárias no setor da tecnologia desde 2020, através de dados internos e do London Stock Exchange Group (LSEG), a BCG concluiu que 11.372 estão ligadas à área de inteligência artificial (IA), a grande maioria (95%) visam obter capacidades ou alargar a oferta de produtos e cerca de um terço das transações são estratégicas, enquanto as restantes são feitas por investidores financeiros.

A IA veio acrescentar uma nova camada de complexidade, ao mesmo tempo que gera oportunidades de aquisição, torna mais difícil avaliar a sustentabilidade de muitos modelos de negócio. Na próxima fase do ciclo, a vantagem estará do lado de quem souber escolher os ativos certos, estruturar as operações com criatividade e, sobretudo, concretizar o valor prometido. José Ferreira Managing director e sócio da BCG em Lisboa

Os autores do estudo consideram que, na próxima fase do ciclo, a vantagem dependerá menos da capacidade de mobilizar capital e mais de identificar as oportunidades certas, definir as estruturas adequadas e executar com convicção. Por exemplo, estruturas alternativas, como investimentos minoritários, joint ventures (sociedades conjuntas), aquisições faseadas e earn-outs (mecanismo contratual em que o preço depende também do desempenho do negócio) ajudarão as partes a repartir o risco de valorização, tecnologia, controlo e regulação.