Gayo (Telefónica) aposta na prestação de serviços tecnológicos a outros países a partir de Espanha, através do seu novo centro em Logroño

Este centro prestará serviços a clientes de toda a Espanha e dará apoio à plataforma global da Salesforce da empresa, «que é utilizada por cerca de 9 000 pessoas em três países», e defendeu que «hoje em dia a tecnologia permite desenvolver grandes projetos a partir de muito mais locais».

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«A Telefónica sempre foi a operadora das regiões, e queríamos recuperar essa proximidade com ações concretas», salientou. O objetivo, explicou, é que o talento «tenha motivos para ficar» e que «ninguém tenha de sair da sua terra para seguir uma carreira profissional de alto nível».

O diretor executivo enquadrou a iniciativa na nova onda tecnológica impulsionada pela inteligência artificial. Também a associou à ambição da Telefónica de ser «a melhor via de acesso para empresas, administrações e cidadãos às tecnologias digitais», algo que, nas suas palavras, «começa por estar perto».

UMA REDE DE CENTROS ESPECIALIZADOS

O centro de Logroño junta-se à rede que a empresa já abriu em Vigo, Granada, Bilbau e Toledo. Cada centro é especializado numa área tecnológica: cibersegurança, tecnologias da Microsoft, computação quântica ou, no caso de La Rioja, Salesforce e aplicações empresariais. Todos prestam serviços a clientes de toda a Espanha.

O novo centro concebe e implementa soluções para que as administrações e as empresas digitalizem os seus processos com ferramentas de CRM, análise de dados e gestão de projetos.

«Fá-lo-emos em colaboração com o Governo de La Rioja, a Câmara Municipal de Logroño e as universidades, para que a conectividade na qual há anos que investimos se traduza em emprego qualificado e oportunidades para os habitantes de La Rioja», sublinhou Gayo.

UMA IDEIA QUE NASCEU NA RIOJA

Gayo recordou que a ideia do centro «surgiu aqui, em La Rioja, numa conversa com o presidente Capellán». Fez esta afirmação na presença do presidente do Governo de La Rioja, Gonzalo Capellán, e do presidente da Câmara de Logroño, Conrado Escobar. Estiveram também presentes no evento o presidente da Telefónica Espanha, Borja Ochoa, e o diretor territorial da empresa, Manuel Ángel Alonso.

Por seu lado, Capellán destacou que na região «se consolidou, nos últimos anos, um poderoso ecossistema de empresas tecnológicas, que representam um valor estratégico fundamental para a região». Acrescentou que La Rioja «aposta decididamente na inovação e nos serviços avançados baseados no conhecimento como motor do futuro».

21 PROFISSIONAIS

O centro, situado na sede da Telefónica na rua San Millán, conta com 21 profissionais: 19 consultores da Salesforce e dois estagiários. Onze deles são originários de La Rioja e 17 têm 30 anos ou menos.

Durante a visita, a Telefónica apresentou duas soluções. A primeira, a «História Social Única», é uma plataforma baseada no Salesforce que reúne a informação de mais de 50 processos dos Serviços Sociais num único ambiente. A segunda é um sistema de operação remota de drones com conectividade 5G e inteligência artificial, concebido para a gestão de emergências.