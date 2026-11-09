Gestão de pessoas em 2027: confiança, IA e liderança vão separar as empresas que crescem

A inteligência artificial, a escassez de talento e equipas cada vez mais distribuídas estão a mudar a forma como as empresas gerem as suas pessoas. A tecnologia está ao alcance de quase todas. O que não está é a capacidade de a pôr a funcionar com pessoas que confiam nos seus líderes, se adaptam à mudança e querem ficar.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A distância é grande. No mercado nacional, só 57% dos colaboradores dizem adaptar-se rapidamente às mudanças de que a empresa precisa. Nas empresas que usamos como referência, os Melhores Lugares Para Trabalhar em Portugal, são 91%. E essas empresas fizeram crescer a receita cinco vezes mais do que o PIB em 2025.

Não é sorte nem dimensão: é gestão. Há mais de 30 anos que a Great Place To Work® mede a experiência dos colaboradores, e os dados mostram com clareza as seis frentes onde as empresas têm de agir em 2027.

O que as empresas têm de fazer em 2027: as principais tendências de gestão de pessoas

1. Preparar as pessoas para a IA, não só a tecnologia. A IA vai entrar em quase todos os processos de trabalho, mas o seu valor depende de quem a usa. As empresas têm de investir em formação e literacia digital, e os Recursos Humanos têm de garantir uma adoção responsável: proteção de dados, transparência e prevenção de enviesamentos. Hoje, só 62% dos colaboradores no mercado nacional dizem que a empresa lhes dá formação para a sua valorização profissional. Nas melhores empresas, são 88%.

A utilização de dados e de ferramentas analíticas vai permitir antecipar necessidades, identificar tendências, apoiar o planeamento e fundamentar decisões mais informadas. O desafio será transformar os dados em conhecimento útil, garantindo que a tecnologia reforça a capacidade de decisão das pessoas, em vez de substituir o julgamento humano.

2. Gerir por competências e apostar na aprendizagem contínua. A gestão de talento vai organizar-se em torno do que as pessoas sabem fazer, com mais upskilling, reskilling e mobilidade interna, de acordo com as necessidades dos projetos e os desafios do negócio. Pensamento analítico, criatividade, domínio da IA e capacidade de adaptação serão competências essenciais. É também a melhor resposta à rotatividade: no mercado, só 63% dos colaboradores tencionam ficar muito tempo na empresa onde estão.

Paralelamente, a flexibilidade e o trabalho híbrido vão reforçar modelos de gestão centrados nos resultados e na produtividade, e não na presença física, promovendo uma relação mais equilibrada entre desempenho e bem-estar.

3. Desenvolver líderes que geram confiança. Mais do que controlar, os líderes vão ter de orientar, envolver e desenvolver as equipas. É aqui que o fosso é maior: no mercado nacional, só 55% dos colaboradores dizem que a liderança os envolve nas decisões que afetam o seu trabalho, e só 61% dizem que tem uma visão clara dos objetivos. A confiança constrói-se sobretudo nas primeiras linhas de gestão, e por isso o investimento na liderança intermédia será decisivo.

A liderança terá de responder a um contexto de mudança acelerada, conciliando a concretização de resultados com o desenvolvimento e a valorização das pessoas. A capacidade de criar relações de confiança, promover a autonomia e estimular a colaboração será essencial para liderar equipas diversas, distribuídas e cada vez mais apoiadas por tecnologia. A inteligência emocional, a comunicação eficaz, o feedback construtivo e a gestão da mudança vão ganhar particular relevância, a par da capacidade de interpretar dados, tomar decisões informadas e promover uma colaboração equilibrada entre pessoas e sistemas de IA.

4. Integrar o bem-estar na gestão. A saúde mental, a prevenção do burnout e a segurança psicológica vão ganhar destaque na agenda das empresas. Mais do que iniciativas pontuais, será necessário integrar o bem-estar nas práticas de gestão e na cultura organizacional, através de cargas de trabalho equilibradas, autonomia, flexibilidade, apoio das chefias e políticas de desconexão digital. O desafio será reconhecer o bem-estar como uma condição para a sustentabilidade do desempenho, a motivação e a retenção de talento, e não apenas como mais um benefício.

5. Personalizar a experiência do colaborador. Percursos de carreira flexíveis, oportunidades de desenvolvimento ajustadas, benefícios adaptáveis e soluções digitais apoiadas por dados vão tornar o trabalho mais relevante e inclusivo para cada pessoa.

Esta personalização deve, contudo, respeitar a privacidade, a equidade e a diversidade das pessoas, evitando que a utilização de dados origine práticas discriminatórias ou desigualdades de oportunidades. O objetivo é construir uma relação mais sólida entre colaboradores e organização, reforçando o envolvimento, a satisfação, o sentimento de pertença e a capacidade de atrair e reter talento.

6. Construir uma cultura coerente com os valores. A capacidade de atrair e reter talento vai depender cada vez mais da autenticidade da cultura e da coerência entre os valores que as empresas comunicam e as práticas que efetivamente têm. A coerência também se vê na colaboração: no mercado, só 67% dos colaboradores dizem poder contar com os colegas, contra 93% nas melhores empresas.

A ética, a diversidade, a equidade, a inclusão, a sustentabilidade ambiental e o impacto social vão ter um peso crescente na reputação das organizações e na sua proposta de valor. Os profissionais procuram, cada vez mais, empresas onde encontrem não só oportunidades de desenvolvimento, mas também alinhamento com os seus valores e um propósito que dê significado ao seu trabalho.

Onde estão os maiores desafios e porque importam estas tendências

O primeiro desafio é a inovação. Pelo Índice de Velocidade de Inovação da Great Place To Work®, 60% das empresas do mercado nacional estão no estágio de atrito: os colaboradores sentem-se pouco ligados aos líderes e à visão da organização, e as ideias novas morrem antes de chegar à prática. Só 7% estão no estágio acelerado. Parte do problema é a relação com o erro: só 57% dos colaboradores dizem que a empresa reconhece quem tenta novas formas de trabalhar, independentemente do resultado.

O segundo é a justiça. A remuneração, a progressão de carreira e o reconhecimento são, ano após ano, os temas com avaliação mais baixa, e nem as melhores empresas escapam: mesmo aí, só 72% dos colaboradores consideram justa a política salarial e 64% a distribuição do lucro. Com a diretiva europeia da transparência salarial, estes temas vão tornar-se ainda mais visíveis.

O terceiro é a comunicação. As empresas têm de comunicar de forma mais clara e consistente, envolver mais as pessoas nas decisões e mostrar a cada colaborador o impacto do seu trabalho no sucesso da organização. São desafios que não se resolvem com mais benefícios, mas com práticas de gestão percebidas como justas, transparentes e coerentes.

O que as empresas ganham em fechar a distância

Investir nas pessoas tem retorno mensurável. Em 2025, enquanto o PIB nacional cresceu 1,9%, as empresas que são referência na gestão de pessoas fizeram crescer a receita 9,5%. E enquanto o emprego em Portugal cresceu 3,7%, estas empresas aumentaram os seus quadros em 16%.

A diferença vê-se no dia a dia das equipas:

A cultura vai também decidir quem tira partido da IA. A sua implementação exige experimentação, aprendizagem contínua e capacidade de adaptação, e as organizações com elevados níveis de confiança, transparência e colaboração estão mais bem preparadas para extrair valor desta tecnologia.

Medir para agir

O que separa as empresas que crescem das que ficam para trás não é a lista de benefícios: é a capacidade de ouvir as pessoas e agir sobre o que dizem. Os desafios de 2027 (preparação para a IA, liderança, justiça, comunicação) só se resolvem quando se sabe exatamente onde estão, em que equipas e com que intensidade.

Mais de 30 anos a medir a experiência dos colaboradores ensinaram-nos que as melhorias de que as empresas precisam raramente são as que imaginam: estão nos dados das suas pessoas. Em 2027, as organizações que os souberem ler e transformar em ação serão as que vão liderar. A Great Place To Work® tem as ferramentas para ajudar as empresas a dar esse passo.