Governo francês propõe aumento do salário mínimo para travar protestos

O Governo francês propôs esta segunda-feira um aumento de 1,6% do salário mínimo para travar os protestos que assolam o país há semanas, mas não conseguiu convencer os sindicatos, alguns dos quais convocaram nova greve geral para dia 17.

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O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou estas concessões após uma reunião de duas horas com os sindicatos, convocada na sequência da greve geral do passado dia 5 de novembro. Os estudantes, cujas associações serão recebidas esta segunda-feira à tarde na sede do Governo, e o movimento dos “coletes amarelos”, que nasceu em 2018 contra o aumento dos impostos sobre o gasóleo, aderiram igualmente à greve.

O ministro do Trabalho, Jean-Pierre Farandou, confirmou que o salário mínimo será de 1.502 euros, representando um aumento de 5,3%, ou cerca de 75 euros, em relação ao ano passado. Os 5,3% referem-se à subida de 1,6% (cerca de 24 euros) em conjunto com os reajustes anteriores que já tinham acontecido devido à inflação.

Juntamente com o aumento do salário mínimo, o Governo prometeu reduzir os impostos sobre as empresas, desde que os empregadores concedam aumentos salariais em acordos coletivos nos próximos meses.

Os representantes sindicais consideraram o aumento do salário mínimo “insuficiente” e manifestaram dúvidas sobre a pressão exercida sobre os empregadores para aumentarem os salários. “São migalhas. Não viemos aqui pedir caridade, queremos o reconhecimento do nosso trabalho, que os trabalhadores têm vindo a exigir nas manifestações”, afirmou a dirigente da central sindical francesa Confederação Geral do Trabalho (CGT), Sophie Binet.

O aumento anunciado pelo Governo equivale a “cinco euros, porque o restante corresponde ao aumento já anunciado para o início do ano”, o que representa “um quilo de tomate”, acrescentou.

Em resposta, adiantou que “a mobilização vai continuar” e que o seu sindicato vai aderir à greve geral já convocada pelos funcionários públicos para 17 de novembro, bem como ao protesto convocado pelos estudantes para terça-feira e sábado.

Os seus colegas da CFDT (Confederação Francesa Democrática do Trabalho, a maior central sindical do país), Marylise Léon, e da FO (Força Operária), Frédéric Souillot, também consideraram o aumento insuficiente, mas deram uma oportunidade à negociação coletiva, embora tenham indicado que estariam vigilantes para garantir o respeito pelos aumentos salariais exigidos.

O primeiro-ministro reconheceu, entretanto, que “as tensões sociais estão elevadas” e que existem “preocupações políticas sobre o futuro”, mas alertou para as dificuldades impostas por um alto nível de endividamento e para a obtenção de acordos em período pré-eleitoral.

Apesar disso, assegurou que estas medidas serão implementadas a partir de dezembro, através de alterações que o Governo apresentará à sua proposta orçamental, que não está a receber apoio no parlamento, mas que o executivo espera ver aprovada.

O aumento do salário mínimo, disse Lecornu, “pode parecer insignificante para alguns”, mas “é o segundo maior em 20 anos”.

A associação patronal lembrou também que este será o terceiro aumento do salário mínimo este ano e indicou que irá acontecer “numa altura de significativa pressão económica para as empresas”.

Mesmo perante tal cenário, a associação patronal prometeu “ser construtiva” nas negociações coletivas para garantir aumentos salariais em troca de cortes de impostos.

Lecornu assegurou que o Governo não permitirá que o aumento do salário mínimo resulte em perdas de emprego, embora tenha reconhecido que os atos violentos durante as manifestações também estão a afetar a atividade económica.

“Não ponho em causa o direito de manifestação, mas ponho em causa os atos violentos. Os nossos centros urbanos precisam de recuperar a calma”, disse.

Juntamente com o aumento do salário mínimo, o Governo anunciou que os subsídios aos combustíveis implementados em 2026 para determinados setores económicos serão prolongados para 2027.