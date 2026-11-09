Web Summit 2026

Governo garante que “projeto de gigafábrica está a bom ritmo”

O ministro adjunto e da Reforma do Estado disse ao ECO que “estão a ser feitas conversas técnicas” com Espanha antes de avançar com a formalização da candidatura, que será entregue até 3 de dezembro.

O Governo português garante que vai formalizar a candidatura a uma das gigafábricas de inteligência artificial (IA) da União Europeia até dia 3 de dezembro, lado-a-lado com Espanha, com quem está a ultimar os aspetos técnicos antes de entrar oficialmente na corrida ao financiamento de Bruxelas.

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“Continuamos a falar com a Espanha. O prazo ainda está a decorrer, portanto mantemos esse compromisso político. Estão a ser feitas conversas técnicas. O nosso projeto de gigafábrica continua a ser trabalhado e está a bom ritmo. O prazo, neste momento, é 3 de dezembro e nós apresentaremos a tempo, sem dúvida”, disse ao ECO o ministro adjunto e da Reforma do Estado, à margem da Web Summit.

Depois da polémica em torno dos data centers em Espanha, para os quais Pedro Sánchez quer apertar as exigências de sustentabilidade, o ministro Gonçalo Matias esclarece que a parceria ibérica mantém-se, até porque uma infraestrutura soberana é diferente de um investimento de privados.

As regras aplicáveis à instalação de gigafábricas não são aplicáveis à soberana. É preciso distinguir uma gigafábrica soberana, um projeto entre estados que depois será candidato ao financiamento da Comissão Europeia. Coisa diferente é o regime de licenciamento e instalação dos centros de dados e de gigafábricas que não têm este selo soberano”, sublinhou o ministro.

Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, na Web Summit 2026

Gonçalo Matias reconhece que existe “muito interesse” por parte de empresas internacionais em instalarem centros de dados em Portugal, porque existe conectividade através de cabos submarinos e energia sustentável de fontes renováveis. No entanto, deixa um alerta aos operadores globais deste setor: “Quero deixar claro que só podemos aceitar que beneficiem das nossas condições as gigafábricas que apresentem condições de sustentabilidade, que deem contributos para as comunidades locais, para a nossa indústria e para o nosso ecossistema de desenvolvimento e investigação”.

Uma mensagem partilhada também durante o discurso de abertura da Web Summit 2026, no palco principal da Meo Arena, onde defendeu que soberania e abertura são compatíveis. Ou seja, Portugal deve controlar as suas infraestruturas e dados, mas manter a interoperabilidade e a cooperação com parceiros e fornecedores tecnológicos internacionais. Nessa intervenção inicial, destacou também a importância de desenvolver uma cloud soberana, garantindo a proteção dos dados e a continuidade dos serviços, pois “soberania e abertura andam juntas”.

Governo quer um “Estado agêntico”

À medida que o fim do prazo da Web Summit em Lisboa se aproxima, em 2028, o ministro que tem a pasta da IA não se mostra saudosista e refere ao ECO que esta conferência “tem trazido, em vários momentos, vários aspetos positivos a Lisboa” durante mais de uma década, onde o conceito de IA foi evoluindo ano após ano. “Esta edição, que está muito centrada quer nos robôs quer na IA, permite-nos pensar num tema muito importante que é as aplicações concretas da IA. Estamos num momento em que temos de verdadeiramente discutir as aplicações práticas”, começou por dizer o governante, após a sua primeira intervenção pública na 11ª edição da cimeira tecnológica em Lisboa, que começou esta segunda-feira.

Gonçalo Matias explicou que há duas aplicações que são particularmente importantes para Portugal: a adoção da IA nas pequenas e médias empresas e no Estado, aplicando a chamada IA agêntica (com agentes autónomos) nos organismos da administração pública. A ideia é que os sistemas possam comunicar entre si e tratar de procedimentos em nome dos cidadãos, mediante autorização, para evitar que as pessoas tenham de entregar repetidamente os mesmos documentos a diferentes serviços públicos.

Vemos que a IA está hoje presente nas grandes empresas. Não há uma grande empresa, por mais diversificado que seja o seu setor de atividade, que não aposte hoje na IA, mas as PME têm dificuldade.

Gonçalo Matias

O ministro da Reforma do Estado reconheceu que é “um salto brutal que temos que dar”, mas a Web Summit pode ajudar neste movimento, porque traz a Lisboa várias empresas internacionais que já estão a trabalhar com governos de outros países para utilizar a IA na aceleração da da contratação pública e de licenciamentos urbanísticos, ambientais e industriais e para garantir que os cidadãos têm acesso aos serviços públicos de forma rápida e cómoda. “As pessoas hoje encontram uma qualidade e rapidez de serviço na sua vida privada, quando usam serviços online ou recebem entregas à distância, que depois, infelizmente, não encontram no Estado”, admitiu.

Entre as prioridades, como mencionou na intervenção pública, é que esta tecnologia de ponta permita reduzir os tempos de espera na resposta a pedidos de licenças, prometendo que “os meses passam a semanas, as semanas a dias”. Na saúde, Gonçalo Matias salientou que a IA pode ajudar a identificar necessidades e distribuir recursos de forma mais eficiente, sobretudo quando, “na medicina, o tempo não é dinheiro”, mas sim “vida”.

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