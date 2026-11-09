Governo garante que “projeto de gigafábrica está a bom ritmo”

O Governo português garante que vai formalizar a candidatura a uma das gigafábricas de inteligência artificial (IA) da União Europeia até dia 3 de dezembro, lado-a-lado com Espanha, com quem está a ultimar os aspetos técnicos antes de entrar oficialmente na corrida ao financiamento de Bruxelas.

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“Continuamos a falar com a Espanha. O prazo ainda está a decorrer, portanto mantemos esse compromisso político. Estão a ser feitas conversas técnicas. O nosso projeto de gigafábrica continua a ser trabalhado e está a bom ritmo. O prazo, neste momento, é 3 de dezembro e nós apresentaremos a tempo, sem dúvida”, disse ao ECO o ministro adjunto e da Reforma do Estado, à margem da Web Summit.

Depois da polémica em torno dos data centers em Espanha, para os quais Pedro Sánchez quer apertar as exigências de sustentabilidade, o ministro Gonçalo Matias esclarece que a parceria ibérica mantém-se, até porque uma infraestrutura soberana é diferente de um investimento de privados.

“As regras aplicáveis à instalação de gigafábricas não são aplicáveis à soberana. É preciso distinguir uma gigafábrica soberana, um projeto entre estados que depois será candidato ao financiamento da Comissão Europeia. Coisa diferente é o regime de licenciamento e instalação dos centros de dados e de gigafábricas que não têm este selo soberano”, sublinhou o ministro.

Gonçalo Matias reconhece que existe “muito interesse” por parte de empresas internacionais em instalarem centros de dados em Portugal, porque existe conectividade através de cabos submarinos e energia sustentável de fontes renováveis. No entanto, deixa um alerta aos operadores globais deste setor: “Quero deixar claro que só podemos aceitar que beneficiem das nossas condições as gigafábricas que apresentem condições de sustentabilidade, que deem contributos para as comunidades locais, para a nossa indústria e para o nosso ecossistema de desenvolvimento e investigação”.

Uma mensagem partilhada também durante o discurso de abertura da Web Summit 2026, no palco principal da Meo Arena, onde defendeu que soberania e abertura são compatíveis. Ou seja, Portugal deve controlar as suas infraestruturas e dados, mas manter a interoperabilidade e a cooperação com parceiros e fornecedores tecnológicos internacionais. Nessa intervenção inicial, destacou também a importância de desenvolver uma cloud soberana, garantindo a proteção dos dados e a continuidade dos serviços, pois “soberania e abertura andam juntas”.

Governo quer um “Estado agêntico”

À medida que o fim do prazo da Web Summit em Lisboa se aproxima, em 2028, o ministro que tem a pasta da IA não se mostra saudosista e refere ao ECO que esta conferência “tem trazido, em vários momentos, vários aspetos positivos a Lisboa” durante mais de uma década, onde o conceito de IA foi evoluindo ano após ano. “Esta edição, que está muito centrada quer nos robôs quer na IA, permite-nos pensar num tema muito importante que é as aplicações concretas da IA. Estamos num momento em que temos de verdadeiramente discutir as aplicações práticas”, começou por dizer o governante, após a sua primeira intervenção pública na 11ª edição da cimeira tecnológica em Lisboa, que começou esta segunda-feira.

Gonçalo Matias explicou que há duas aplicações que são particularmente importantes para Portugal: a adoção da IA nas pequenas e médias empresas e no Estado, aplicando a chamada IA agêntica (com agentes autónomos) nos organismos da administração pública. A ideia é que os sistemas possam comunicar entre si e tratar de procedimentos em nome dos cidadãos, mediante autorização, para evitar que as pessoas tenham de entregar repetidamente os mesmos documentos a diferentes serviços públicos.

Vemos que a IA está hoje presente nas grandes empresas. Não há uma grande empresa, por mais diversificado que seja o seu setor de atividade, que não aposte hoje na IA, mas as PME têm dificuldade. Gonçalo Matias

O ministro da Reforma do Estado reconheceu que é “um salto brutal que temos que dar”, mas a Web Summit pode ajudar neste movimento, porque traz a Lisboa várias empresas internacionais que já estão a trabalhar com governos de outros países para utilizar a IA na aceleração da da contratação pública e de licenciamentos urbanísticos, ambientais e industriais e para garantir que os cidadãos têm acesso aos serviços públicos de forma rápida e cómoda. “As pessoas hoje encontram uma qualidade e rapidez de serviço na sua vida privada, quando usam serviços online ou recebem entregas à distância, que depois, infelizmente, não encontram no Estado”, admitiu.

Entre as prioridades, como mencionou na intervenção pública, é que esta tecnologia de ponta permita reduzir os tempos de espera na resposta a pedidos de licenças, prometendo que “os meses passam a semanas, as semanas a dias”. Na saúde, Gonçalo Matias salientou que a IA pode ajudar a identificar necessidades e distribuir recursos de forma mais eficiente, sobretudo quando, “na medicina, o tempo não é dinheiro”, mas sim “vida”.