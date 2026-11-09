Governo prolonga concessão das Pousadas de Portugal ao Grupo Pestana até 2028

O Governo mudou o entendimento sobre o prazo da concessão das Pousadas de Portugal, que passa a terminar em dezembro de 2028, em vez de 31 de dezembro de 2026, avança o Jornal de Negócios (acesso pago). A decisão prolonga por mais dois anos a exploração da rede pelo Grupo Pestana, apesar de o relatório e contas de 2025 da Empresa Nacional de Turismo (Enatur) apontar para o fim do contrato este ano e dar conta dos preparativos para um concurso público internacional, incluindo a contratação de serviços de assessoria, que teria sido lançado em fevereiro passado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O Ministério da Economia e Coesão Territorial confirmou ao jornal que “a concessão das Pousadas de Portugal está em vigor até dezembro de 2028”, sem esclarecer o que motivou a alteração do entendimento. O Grupo Pestana, que detém 49% da Enatur, já manifestou a intenção de se manter na exploração da rede durante esse período e concorrer à gestão seguinte. “A prioridade do Grupo Pestana, neste momento, é de, por um lado, manter-se focado na operação das Pousadas de Portugal até ao final de dezembro de 2028 e, por outro, de se preparar para apresentar a sua proposta a concurso”, afirmou o CEO do maior grupo hoteleiro português, José Theotónio.

No entanto, o Executivo não avançou com um calendário para o lançamento do concurso, indicando apenas que o fará “atempadamente”. Antes disso, mantém a intenção de fazer regressar a Enatur à esfera pública, através da compra dos 49% detidos pelo Grupo Pestana, para que o Turismo de Portugal volte a controlar a totalidade do capital da empresa antes do fim da concessão. A operação enquadra-se na intenção já manifestada pelo Governo há cerca de um ano, ao abrigo da opção de compra prevista no acordo parassocial entre as duas entidades, mas sobre a qual não são conhecidos avanços nas negociações.