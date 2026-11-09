Media

Grupo de 50 trabalhadores formaliza pedido de insolvência do canal Conta Lá

A produtora Coral Europa já tinha avançado a 28 de outubro com um pedido de insolvência da Conta Lá – Conteúdos Audiovisuais, a empresa que detém o canal.

Um grupo de 50 trabalhadores formalizou na quarta-feira, 4 de novembro, um pedido de insolvência da Conta Lá – Conteúdos Audiovisuais, a empresa que detém o canal, no Juízo de Comércio de Lisboa. Entre os requerentes estão Rita Ferro Rodrigues, Ana Sofia Vinhais e Marcos Pinto. O objetivo é recorrer ao Fundo de Garantia Salarial, depois de vários meses de salários em atraso, explicou a agência Lusa a 19 de outubro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O Conta Lá acumula pelo menos 11 processos em tribunal desde julho. Aos nove já conhecidos, que somam mais de 530 mil euros e incluem um pedido de insolvência da produtora Coral Europa, juntaram-se na semana passada o pedido dos trabalhadores e um processo da Iberlim, empresa de higiene e limpeza, no valor de 1.304,30 euros.

O canal deixou de emitir nos operadores de telecomunicações no domingo, 1 de novembro. Até então, ocupava a 123.ª posição na NOS e a 999.ª na Vodafone, e a Meo já o tinha descido do 15.º para o 168.º lugar na grelha de canais.

No dia seguinte, Maurício Valente Ribeiro, principal acionista do projeto, confirmou o fim do projeto numa publicação no LinkedIn. Apesar das negociações entre acionistas e com investidores nacionais e internacionais, “não foi possível manter o Conta Lá no ar”, escreveu.

“Numa síntese talvez simplista, mas que explica o fecho do projeto, os custos cresceram a uma velocidade superior à da angariação de receitas”, justificou. Mais do que um problema económico de médio e longo prazo, o acionista aponta “constrangimentos financeiros de curto prazo”.

A crise na gestão agudizou-se em julho, quando Sérgio Figueiredo, também acionista, abandonou o cargo de CEO e convocou uma assembleia-geral para aprovar um plano de reestruturação. A Comissão Executiva, que integrava ainda Maurício Ribeiro e Jorge Santos, demitiu-se. A 12 de agosto, a assembleia-geral elegeu uma Comissão de Gestão, composta por Rui Rego, Diogo Alexandre e Paulo Rego, com mandato até dezembro.

A Comissão de Gestão nunca tomou posse “por considerar não terem sido reunidas as condições mínimas para o fazer”, de acordo Maurício Valente Ribeiro.  Essa condição era a “injeção imediata de parte de capital necessário, por parte dos atuais acionistas, que permitisse gerir dívidas e relançar o projeto, enquanto se negociava a entrada de novo capital”.

Essa primeira tranche, estimada em cerca de 2 milhões de euros, não foi possível reunir sem antes garantir que novos acionistas entrariam para partilhar o esforço de relançamento do projeto”. “E assim se tornou ainda mais difícil negociar novo capital de investimento; desde logo porque apertaram os prazos, mas também porque se inverteram as condições de investimento”, acrescentou.

Até suspender a emissão, canal estava a emitir repetições dos seus conteúdos. Nas redes sociais, a última atualização da página de Facebook e de Instagram data de 13 de outubro. No LinkedIn, o último conteúdo partilhado é de 24 de julho. Já no canal de Youtube, o mais recente vídeo foi publicado a 27 de julho.

As últimas notícias no site do canal remontam a 8 de julho e os vídeos a 12 de julho, de acordo com uma cópia arquivada no Internet Archive a 3 de outubro. Atualmente, quando se tenta aceder ao site, aparece uma mensagem de manutenção devido à atualização do seu servidor. De acordo com a informação visível, essa atualização decorre das recentes vulnerabilidades identificadas na linguagem de programação PHP, que deixaram milhares de sites em risco.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Grupo de 50 trabalhadores formaliza pedido de insolvência do canal Conta Lá

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação
Para si

António Costa

Um Conselho Geral dependente da RTPpremium

Leitão Amaro tinha pedido uma reestruturação profunda da RTP. Pode começar por extinguir um Conselho Geral (supostamente) Independente, que condenou a RTP a mais estagnação.

António Costa,

Internacional
Trump diz que convite a Dana White para porta-voz foi piada

No sábado, o chefe de Estado publicou uma mensagem na Truth Social a afirmar que tinha oferecido o cargo de secretário de imprensa a White. Um dia depois, disse que era piada.

Lusa,

Inteligência Artificial
Meta e a recolha notícias para IA. O que está em causa?premium

As condições comerciais que a Meta pretendia implementar estão a levantar preocupações entre os media, que receiam perder o controlo sobre os conteúdos publicados nos seus próprios sites.

Tiago Alexandre Pereira,