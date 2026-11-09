Guta Moura Guedes: “Não sou uma gestora por natureza, eu gosto é de liderança”

Guta Moura Guedes, curadora, designer estratégica e líder cultural, é a 103º convidada do podcast “E Se Corre Bem?”. Com um percurso que cruza diferentes disciplinas, da música à arquitetura, e do design à gestão, admite que nunca foi fácil encontrar uma definição onde se conseguisse enquadrar. Hoje, porém, já não tem dúvidas sobre a forma como se vê: “Eu sou uma criadora”.

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“Eu sou uma pessoa muito diversificada, com muitos interesses. Tenho imensa capacidade de foco, mas tenho uma grande necessidade da apreensão do todo e de fazer coisas diferentes. Desde pequena que tinha uma enorme atração pelo lado da ciência e pelo lado da palavra, mas não tinha um objetivo de profissão“, começou por dizer.

A música e a cultura estiveram sempre no centro dos seus interesses, mas, fruto da curiosidade que lhe era inata, o caminho profissional de Guta Moura Guedes não foi linear. Estudou piano, chegou a entrar em Biologia e passou pela Gestão Hoteleira, curso que acabou por concluir apesar de ter percebido, a meio do percurso, que não era aquilo que queria fazer. O design surgiu mais tarde como uma disciplina capaz de cruzar dimensões que lhe interessavam e esteve na origem da abertura do seu primeiro atelier.

“Há 50 anos não se falava de design em Portugal. Portanto, quando eu comecei a estudar, eu não tinha hipótese de estudar design. E, depois, quando descobri o design na minha vida, ele foi um facilitador da minha carreira, uma vez que se trata de uma disciplina que cruza bem a dimensão estética, ética, a criatividade e a economia. Era um ponto de convergência e fez-me imenso sentido. E por isso é que, quando abri o meu atelier em Torres Vedras, ele era uma combinação entre arquitetura e design, que são duas disciplinas que estão ao serviço da sociedade, com uma forte componente económica, que eu gosto muito”, contou.

Do seu percurso profissional faz também parte a Experimenta Design, que cofundou em 1998, “numa altura em que pouco se falava de design em Portugal”. Ainda assim, a iniciativa vingou e Guta Moura Guedes garante que isso se deveu ao facto de ter sido “desenhada para responder a uma necessidade de mercado que existia em Portugal, mas também internacionalmente”. Trata-se de uma abordagem mais próxima de uma bienal cultural, inspirada na Bienal de Veneza. A aposta na dimensão internacional foi “determinante para a continuidade do projeto”, que chegou a ter uma edição em Amesterdão.

A edição fora de Portugal deveu-se a falta de apoio financeiro por parte da Câmara Municipal de Lisboa: “Tínhamos acabado a edição de 2005 e estávamos a preparar a edição de 2007 quando me ligaram da Câmara de Lisboa a dizer que não iam dar mais apoio à bienal. No dia seguinte cancelamos a bienal em Lisboa e tivemos criadores do mundo inteiro a escrever ao Carmona Rodrigues, a fazer pressão. Mas, passado uma semana, tinha uma chamada da cidade de Amesterdão a perguntar se queria fazer a bienal em Amesterdão“.

“Fazer uma bienal é um exercício estratégico. Pensas que vais desenhar um objeto cultural novo, num circuito nacional e internacional, mas o que eu lhe quero dar é resiliência porque não quero que ele colapse. No entanto, o mercado nacional não era suficiente para alimentar uma bienal que pretendia analisar o que era o design. Por isso, a decisão estratégica de fazer com que a bienal fosse, desde o início, internacional foi aquilo que garantiu a nossa sobrevivência. A bienal não acabou porque deixamos de ser interessantes, mas sim porque nós quisemos acabá-la”, continuou.







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A relação com as instituições culturais públicas também marcou o seu percurso. Guta Moura Guedes passou pela Fundação Centro Cultural de Belém (CCB) e pela Casa da Música, duas experiências que a levaram a refletir sobre as diferenças entre as organizações e sobre o papel de quem as lidera. “As instituições são aquilo que as pessoas que lá estão dentro as fazem ser. Mas eu não sou uma gestora por natureza, eu gosto é de liderança. Se me mandares liderar um sítio onde eu não possa contribuir para a inovação, não me vejo lá“, garantiu.

É também por essa capacidade de olhar para os problemas de forma abrangente que defende uma maior presença de designers nas câmaras municipais, nos governos e nas empresas. Na sua perspetiva, estes profissionais não se limitam a trabalhar a dimensão estética, “eles são treinados para compreender o contexto social, económico e legal de cada desafio e desenhar respostas que possam adaptar-se à mudança”.

“O designer é obrigado a olhar transversalmente para um problema”, explicou, ao mesmo tempo que alertou para o facto de o país ter profissionais qualificados que não estão a ser devidamente aproveitados: “O país está a atravessar grandes questões em termos de desenvolvimento de futuro e eu tenho a certeza absoluta que qualquer designer pensa que pode ser uma parte ativa nesse desenvolvimento, mas acho que a maior parte deles não está a ser contratado nem bem utilizado. O design é a disciplina operativa do século XXI”.

Sobre o futuro e o impacto da inteligência artificial no setor, Guta Moura Guedes admitiu que, “mais do que o perigo imediato de ela poder vir a substituir empregos”, o que a preocupa é a criação de um novo competidor para a espécie humana. “Preocupa-me muito mais a noção de que acabamos de criar o nosso grande competidor, que não é ainda orgânico como nós, mas é aquilo que vai competir de forma mais orgânica connosco”, reconheceu, acrescentando que, mesmo assim, acredita que a cultura “continua a ser essencial para compreender o que nos distingue e para construir uma sociedade melhor” e não deve ser vista como algo reservado aos museus ou a uma elite. “Somos produtores de cultura, mesmo que não sejamos agentes culturais nem artistas”, afirmou.

É essa mesma vontade de colocar a cultura ao serviço da sociedade que levou a curadora a preparar o seu mais recente projeto, a Terra Foundation, que pretende abrir a diferentes disciplinas e áreas culturais. Depois de décadas a trabalhar com artistas, arquitetos, poetas e outros criadores, Guta Moura Guedes continua a procurar formas de contribuir para a sociedade, sem dar por cumpridas as suas missões. “Desta vez, preferi não me fechar numa disciplina e preferi abrir-me a tudo dentro da área da cultura. O principal objetivo do Terra Foundation é colocar a cultura ao serviço da sociedade“, concluiu.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.

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