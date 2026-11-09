IA pode melhorar jornada do segurado, mas não deve substituir o humano

A inteligência artificial (IA) pode agilizar processos e melhorar a experiência dos segurados, mas a intervenção humana continua a ser essencial em decisões com impacto para os clientes. Esta foi uma das principais ideias defendidas no painel “IA: Leap Jump na Melhoria da Jornada do Segurado?”, que reuniu Gonçalo Marques dos Santos, Head of Customer Experience do Grupo GBI, Henrique Guerreiro, Engagement Lead da Frank, Luís Vieira, diretor de Processos e Análise de Negócio na Glassdrive Portugal, e Nuno Sousa, Financial Services Senior Director da Claranet Portugal, num debate moderado por João Veiga, CEO da Elysian Consulting.

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Para Gonçalo Marques dos Santos, Head of Customer Experience do Grupo GBI, a implementação destas tecnologias deve continuar a ser gerida por pessoas. “O humano vai ser sempre necessário, mas, em alguns casos, já existem tecnologias em certas áreas ou tarefas repetitivas de negócio onde consegue ser melhor do que alguns humanos”, explica. O responsável defende que os clientes devem poder escolher a forma como pretendem ser atendidos, com IA ou não, dando como exemplo os segurados que preferem recorrer ao mediador e aqueles que optam pelo contacto online. Uma escolha que considera importante preservar à medida que o setor avança na digitalização.

Nuno Sousa, Financial Services Senior Director da Claranet Portugal, concorda que a tecnologia deve funcionar como complemento à intervenção humana. Apesar de reconhecer que esta consegue proporcionar uma “resposta mais estruturada”, alerta que a adoção destas ferramentas ainda vai demorar algum tempo, pelo que considera necessária uma “gestão de expetativas”.

Já Henrique Guerreiro, Engagement Lead da Frank, identifica a assessoria e a capacidade relacional como áreas em que a inteligência artificial não deve substituir as pessoas. O mesmo se aplica à avaliação de risco, enquanto noutras funções a tecnologia pode contribuir para “aumentar ou melhorar” o trabalho realizado. Para uma implementação eficaz, considera ainda necessário olhar para o mercado de trabalho e encontrar profissionais capazes de acompanhar o processo de transformação tecnológica de ponta a ponta.

Também Luís Vieira, diretor de Processos e Análise de Negócio na Glassdrive Portugal, destacou a importância da integração dos sistemas e da responsabilização na utilização da inteligência artificial. O responsável considera fundamental que as plataformas dos diferentes intervenientes do setor, desde a contratação e mediação até aos prestadores de serviços, comuniquem entre si, uma vez que todos fazem parte do mesmo ecossistema.

“A responsabilização é muito importante e é um foco que a sociedade portuguesa está a perder”, alertou. Para Luís Vieira, a IA não deve tomar decisões autónomas em processos com consequências relevantes para os segurados, como a autorização de sinistros de elevado valor. “Aquilo vai ter um impacto monetário ao cliente, mas também emocional”, sublinha. Embora reconheça que a tecnologia pode contribuir para simplificar procedimentos e reduzir a burocracia, defende que a decisão e a responsabilidade não devem deixar de estar nas mãos das pessoas.

Veja aqui na íntegra a discussão do painel “IA: Leap Jump na Melhoria da Jornada do Segurado?”