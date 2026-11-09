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Exclusivo Indústria do metal aponta a 2.º ano recorde de exportações com vendas acima dos 25 mil milhõespremium

Campeão das exportações antecipa superar, pela primeira vez, a fasquia dos 25 mil milhões de euros, com EUA com forte crescimento. Tarifas às importações de aço na Europa são principal ameaça apontada

A menos de dois meses de terminar 2026, a indústria metalúrgica e metalomecânica, o “campeão das exportações” nacionais, está a antecipar um novo ano recorde. Apesar de todo o clima de instabilidade, guerras e aumento de preços, o setor espera alcançar pela primeira vez vendas acima dos 25 mil milhões de euros.

"A não ser que haja uma tragédia nos meses de novembro e dezembro, 2026 vai ser o melhor ano de sempre, com exportações acima de 25 mil milhões de euros", confirma ao…

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Indústria do metal aponta a 2.º ano recorde de exportações com vendas acima dos 25 mil milhões

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