InnoVision 2026 encerra a sua segunda edição com mais de 130 trabalhos de investigação sobre IA, inovação e liderança empresarial

A GBSB Global Business School realizou no seu campus de Madrid a segunda edição do InnoVision 2026 – The 2nd Global Conference on Business Transformation, Complexity, and Futures, um encontro académico internacional que destacou a importância da investigação como ferramenta para enfrentar os desafios da transformação empresarial e para transferir o conhecimento científico para a tomada de decisões nas organizações.

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Organizado em colaboração com a MESOS Business School e a Sanjivani University, o congresso combinou uma primeira jornada presencial, realizada a 5 de novembro no campus da GBSB Global em Madrid, com uma segunda jornada em formato virtual, a 6 de novembro. Sob o lema «Rethinking Business in the Era of Complexity: Foresight, Leadership and Innovation», o InnoVision 2026 contou com um programa de 134 apresentações académicas e sete áreas de investigação.

Para além dos avanços tecnológicos, uma das principais mensagens do encontro foi a necessidade de estreitar a colaboração entre o meio académico e o tecido empresarial, de modo a que as investigações contribuam para resolver problemas reais das organizações. Num contexto de incerteza e aceleração digital, dispor de estudos rigorosos, analisar dados e antecipar tendências revela-se cada vez mais relevante para reduzir a incerteza na tomada de decisões e melhorar a competitividade.

Neste sentido, Wiktor Patena, reitor da GBSB Global Business School, salientou que «a investigação académica deve ir além da geração de conhecimento e tornar-se uma ferramenta útil para as empresas. Com o InnoVision, queremos aproximar estes dois mundos e demonstrar que as decisões estratégicas precisam de se basear cada vez mais em dados e evidências».

Por seu lado, Michael Blackman, diretor-geral da Integrated Systems Europe (ISE), que proferiu a palestra inaugural, salientou que «as tensões geopolíticas e a rápida adoção da inteligência artificial estão a transformar o ambiente empresarial. Para responder a estes desafios, as empresas devem reforçar a sua resiliência, adotar a IA de forma responsável e integrar a sustentabilidade na sua estratégia».

A jornada inaugural incluiu também a mesa redonda «Trends Redefining Business Education», moderada por Hind G. Naaman, diretora de Estudos e Operações Académicas da GBSB Global, e contou com a participação de Susana Val (diretora adjunta do instituto de investigação Zaragoza Logistics Center), Dina Aslamazishvili (professora da Escola de Negócios da Georgian American University), Olga Ivanova (diretora de estratégia da GBSB Global) e Mayte Valverde (presidente da Woman in Banking Spain).

O debate abordou a evolução da educação empresarial e a necessidade de preparar os futuros profissionais para interpretar informação, desenvolver o pensamento crítico e aplicar o conhecimento a situações complexas. Como salientou Hind G. Naaman, «as escolas de gestão devem evoluir ao ritmo de um mundo em constante mudança. A IA e as competências humanas marcarão o futuro, mas será a sabedoria prática — saber tomar boas decisões quando tudo muda — que distinguirá os seus licenciados. Por isso, devem renovar a sua oferta académica, valorizar o processo de aprendizagem tanto quanto o resultado e liderar pelo exemplo».

A inteligência artificial ocupou um lugar de destaque no programa científico, com investigações sobre o seu impacto na organização do trabalho, na gestão de talentos e nas funções de direção. Entre elas, George Kassar abordou a utilização não declarada de ferramentas de IA generativa no ambiente de trabalho, enquanto Erkin Sali, docente da GBSB Global, analisou a sua influência na reorganização empresarial e no desenvolvimento de modelos de linguagem adaptados às necessidades das empresas.

Além disso, foram apresentados estudos sobre a utilização da inteligência artificial para antecipar cenários estratégicos, a evolução da liderança e os novos desafios do ensino superior. A segunda jornada, realizada em formato online, incluiu também um workshop especializado sobre a publicação de investigações em revistas académicas de economia e gestão.

Com esta segunda edição, o InnoVision demonstrou que a inovação empresarial precisa de se basear tanto no desenvolvimento tecnológico como na investigação e no conhecimento científico, promovendo que os avanços académicos se traduzam em decisões mais informadas, modelos de gestão mais eficientes e novas oportunidades de crescimento.