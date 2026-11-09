ISEG aposta na fórmula matemática para formação em decisões estratégicas

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O ISEG – Lisbon School of Economics & Management vai lançar um novo mestrado em Matemática Aplicada para Economia e Gestão – MMAEG, lecionado em inglês, para formar especialistas capazes de desenvolver modelos quantitativos e aplicá-los na tomada de decisões estratégicas nas empresas.

Este mestrado combina conhecimentos de análise, matemática financeira, estatística e investigação operacional, com uma abordagem orientada para a resolução de problemas nas áreas da economia e da gestão.

“Pretendemos formar profissionais que não se limitem a analisar dados, mas que saibam transformá-los em conhecimento e em melhores decisões, num mercado de trabalho cada vez mais global e exigente”, assinala Esmeralda Arranhado, vice-presidente do ISEG com o pelouro dos Serviços Académicos, citada num comunicado.

Os alunos poderão escolher uma de três áreas de especialização: matemática aplicada, economia ou gestão. Esta estrutura pretende preparar os alunos tanto para “carreiras profissionais altamente especializadas” como para funções na área da investigação científica.

Pretendemos formar profissionais que não se limitem a analisar dados, mas que saibam transformá-los em conhecimento e em melhores decisões, num mercado de trabalho cada vez mais global e exigente. Esmeralda Arranhado Vice-presidente do ISEG com o pelouro dos Serviços Académicos

A formação destina-se a licenciados em MAEG, mas também a diplomados de matemática, estatística, economia, gestão, engenharia e outras áreas com uma forte componente quantitativa.

Segundo a universidade, “a licenciatura em MAEG construiu uma sólida reputação”, tornando-se uma “referência nacional” com “elevadíssima empregabilidade dos seus diplomados“.

O ISEG realiza nos dias 12 e 26 de novembro duas sessões para apresentar este novo mestrado. Os interessados em participar terão de se inscrever na página oficial da instituição de ensino.