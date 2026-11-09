JinkoSolar apresenta Tiger Neo 5.0: tecnologia solar avançada aliada a um design premium para telhados

A JinkoSolar apresenta o Tiger Neo 5.0 no mercado europeu, reforçando o seu portefólio de soluções fotovoltaicas com um novo módulo desenvolvido especificamente para telhados residenciais de segmento premium.

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Apresentado pela primeira vez no Global Tech Day da JinkoSolar, em Xangai, em outubro de 2026, o Tiger Neo 5.0 combina tecnologia avançada de células, elevada eficiência do módulo e um design sofisticado, totalmente preto. O produto reflete a crescente importância de soluções fotovoltaicas adaptadas a aplicações específicas, nas quais o desempenho energético, a integração arquitetónica e o valor a longo prazo são cada vez mais considerados em conjunto.

Sob o conceito de campanha POWER BY DESIGN, o Tiger Neo 5.0 reúne três benefícios fundamentais para os clientes: estética premium, maximização do valor do telhado e confiança a longo prazo.

Estética premium concebida para telhados contemporâneos

À medida que o mercado europeu da energia solar residencial evolui, a diferenciação dos produtos vai muito além das especificações convencionais de desempenho. Os proprietários de habitações, instaladores e distribuidores procuram também módulos que complementem a arquitetura contemporânea.

O Tiger Neo 5.0 responde a estas expectativas através de um acabamento uniforme totalmente preto, interligações ocultas e um design cuidadosamente harmonizado. Os controlos exclusivos de consistência da cor e a integração das células sem espaços visíveis contribuem para uma aparência visual contínua em toda a superfície do módulo, facilitando a sua integração na arquitetura residencial moderna, particularmente em telhados onde a componente estética assume especial importância.

Elevado desempenho num formato compacto

O novo módulo Tiger Neo 5.0, com 48 células, disponibiliza uma potência máxima de até 510 W e uma eficiência de 25,52%, permitindo alcançar uma elevada densidade de potência em instalações residenciais.

Estas características são particularmente relevantes em situações em que o espaço disponível no telhado é limitado ou em que os proprietários pretendem maximizar o potencial de produção de energia da área de instalação disponível.

Para os instaladores, a combinação de elevada eficiência e design sofisticado representa uma opção adicional para projetos residenciais de segmento premium. Para os distribuidores, constitui uma proposta diferenciadora no segmento da energia fotovoltaica residencial.

Tecnologia TAC na base do desempenho

No centro do Tiger Neo 5.0 encontra-se a nova plataforma tecnológica TAC da JinkoSolar, que integra uma arquitetura avançada de células, processos de passivação e um sistema de interligação.

Ao atuar sobre as perdas óticas, elétricas e relacionadas com a fiabilidade ao longo de toda a arquitetura da célula e do módulo, a tecnologia TAC foi concebida para melhorar a eficiência de conversão fotovoltaica, preservando simultaneamente a aparência distintiva do produto.

O Tiger Neo 5.0 apresenta um coeficiente de temperatura de potência de -0,24%/°C, contribuindo para limitar as perdas de potência à medida que a temperatura de funcionamento aumenta.

A plataforma TAC permite também otimizar a captação de luz e a produção de energia em diferentes condições de funcionamento, alargando o desempenho do produto para além dos valores de eficiência obtidos em condições laboratoriais convencionais.

Concebido para oferecer confiança a longo prazo

Para além da potência e da aparência, o Tiger Neo 5.0 foi desenvolvido tendo em conta o desempenho energético e a fiabilidade a longo prazo.

O controlo avançado da qualidade do silício, os processos abrangentes de passivação e as medidas reforçadas de proteção contra a humidade foram concebidos para assegurar um funcionamento estável ao longo de várias décadas de utilização residencial.

Uma proposta diferenciadora no portefólio europeu da JinkoSolar

O Tiger Neo 5.0 reforça a oferta da JinkoSolar para o segmento premium de soluções fotovoltaicas destinadas a telhados residenciais, complementando o portefólio mais abrangente de produtos da empresa.

Em vez de se concentrar exclusivamente na eficiência, o módulo reúne desempenho técnico, integração arquitetónica e valor para o cliente a longo prazo.

Para os distribuidores e instaladores europeus, esta solução abre novas oportunidades para responder às necessidades de clientes que procuram sistemas solares para telhados que combinem tecnologia avançada com um design cuidadosamente concebido.