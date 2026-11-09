Kiev reuniu com aliados NATO e coordenou posições com UE antes de negociar com Moscovo

A Ucrânia anunciou esta segunda-feira que realizará consultas separadas com representantes europeus e da NATO à margem das negociações com a Rússia e os Estados Unidos, previstas para terça e quarta-feira em Abu Dhabi.

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“Realizaremos reuniões de coordenação separadas com os nossos parceiros europeus”, escreveu nas redes sociais o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, que se encontra a caminho dos Emirados Árabes Unidos.

O negociador explicou que estarão presentes representantes do Reino Unido, França, Alemanha e Itália, bem como da NATO e da Comissão Europeia.

A Ucrânia e a União Europeia (UE) coordenaram ainda posições antes das negociações com a Rússia que se vão realizar na terça e na quarta-feira, em Abu Dhabi, anunciou esta segunda-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

As negociações diretas, interrompidas pela guerra no Irão iniciada em fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel, vão decorrer sob mediação norte-americana.

Zelensky, que informou ter mantido esta segunda-feira uma conversa telefónica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esclareceu que se está a “fazer tudo o possível para garantir que o formato trilateral dê resultados”.

Após a conversa com o Presidente ucraniano, Von der Leyen disse que a UE e os seus parceiros vão participar nas conversações, mas o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, reiterou que o diálogo é a três. “O que vai acontecer em Abu Dhabi nos próximos dias são negociações trilaterais entre a Rússia e a Ucrânia, com a mediação dos Estados Unidos”, afirmou hoje, durante a conferência de imprensa diária. “No que diz respeito à presença dos europeus, (…) os americanos têm os seus próprios canais de comunicação com os europeus, os ucranianos têm os seus próprios canais com os europeus”, acrescentou Peskov.

A delegação russa em Abu Dhabi vai ser chefiada por Vladimir Medinski, assessor do Presidente Vladimir Putin, e a ucraniana pelo chefe dos serviços secretos, Rustem Umerov. Do lado dos Estados Unidos, espera-se o enviado especial para as missões de paz, Steve Witkoff, além de Jared Kushner, genro do Presidente Donald Trump.

As expectativas para a reunião de dois dias na capital dos Emirados Árabes Unidos são poucas, apesar de Trump ter antecipado que a questão da guerra na Ucrânia vai ser resolvida com “um grande acordo” alargado à Europa.

Durante a conversa com Zelensky, a presidente da Comissão Europeia defendeu que possa haver um “cessar-fogo que abranja as infraestruturas alimentares e energéticas”.

Zelensky anunciou num comunicado que Von der Leyen concordou com a ativação do mecanismo especial de emergência da UE para ajudar a Ucrânia. “Contei-lhe quais são os desafios e acordámos que a União Europeia ativará um mecanismo especial de emergência. Isto tornará possível fornecer rapidamente à Ucrânia fundos para o que mais se necessita neste momento. As nossas equipas já estão a trabalhar nisto”, assegurou.

Zelensky justificou que os ataques russos contra as infraestruturas de fornecimento de eletricidade, água e aquecimento estavam a criar “uma situação muito difícil” para os ucranianos. “A situação é mais difícil em Kiev, Dnipro, Sumy, Donetsk e Kherson”, precisou.

Zelensky disse que falou ainda com Von der Leyen sobre a concessão de assistência adicional nos domínios da energia e da ajuda humanitária para auxiliar a Ucrânia a preparar-se para o inverno. Falaram também sobre a integração na UE, tendo Zelensky salientado que a mais recente avaliação da Comissão Europeia sobre a adesão da Ucrânia, divulgada na semana passada, foi positiva. “É importante (…) começar a encerrar os capítulos”, acrescentou no comunicado divulgado pela presidência ucraniana.