Maior visibilidade das Forças Armadas obriga a “explicar investimentos de forma transparente”

A maior visibilidade das Forças Armadas, impulsionada pela atual conjuntura geopolítica e fortes investimentos, obriga a instituição militar a explicar melhor o seu papel, justificar os investimentos e reforçar a transparência perante a sociedade. “É importante explicar esses investimentos de forma transparente e de acordo com o escrutínio que tivermos de aceitar”, defende o Tenente-General João Boga Ribeiro, vice-chefe do Estado-Maior do Exército, durante o IGE Summit, que decorreu na Academia Militar, na Amadora, no âmbito das comemorações dos 67 anos da Inspeção-Geral do Exército.

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O vice-chefe do Estado-Maior do Exército distingue reconhecimento das Forças Armadas — “é intrínseco, perene e transversal na história nacional” — da sua visibilidade, onde há momentos de “maior ou menor visibilidade”.

“A visibilidade que tem agora, decorre de uma maior perceção social, política também, e económica, fruto das interações que vão acontecendo, que decorre da conjuntura geopolítica e geoestratégica nacional e que leva a que as pessoas reconheçam ou encontrem mais facilmente as grandes qualidades, características que a organização militar tem”, aponta Boga Ribeiro, durante o painel “Liderança Estratégica em contexto de incerteza”.

Uma visibilidade que a instituição militar tem de “dar continuidade e consistência para que as pessoas possam cada vez mais conhecer uma instituição que mexe com a nação, que há de continuar com a nação e que tem um forte contributo para um conjunto diversificado de áreas”, diz. “A instituição militar espelha em si mesmo a organização de um Estado. Todas as áreas de um Estado estão presentes na instituição militar e, por isso, tem que tratar todas essas áreas e tem que tratar de forma séria”, considera.

Mas a liderança tem de envolver a própria organização. “A mensagem é acreditar. O Exército em particular, desde há algumas décadas, fruto dessa diferença entre o reconhecimento e a visibilidade, tem vindo a ser alvo de um menor investimento”, comenta. “E agora esse investimento está a acontecer — investimento genérico, investimento infraestrutural, investimento nas pessoas — e a mensagem interna tem que ser a difusão do que estamos a fazer, para que as pessoas possam acreditar e, do ponto de vista da liderança estratégica, fazer os outros acreditar”, defende.

A mudança do contexto internacional está também a encurtar os ciclos de decisão e a aumentar a pressão sobre as estruturas de comando. “A questão da incerteza hoje em dia, sendo o novo normal, tem a ver com ciclos de decisão significativamente mais curtos, impulsionados com a tecnologia”, vincou João Boga Ribeiro, defendendo que as Forças Armadas têm de responder a novas exigências operacionais sem perder capacidade de análise e planeamento.

“Cada um tem de saber muito mais coisas sobre todas as coisas para poder explicá-las porque com a visibilidade vem um maior escrutínio e portanto temos que estar em todos os momentos capazes de explicar até ao detalhe o que é que temos que fazer”, refere.

A necessidade de antecipar cenários foi igualmente destacada pelo major-general João Vieira Borges, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. O responsável defendeu que a estratégia deve partir de uma visão prospetiva, tendo sempre presentes os interesses do Estado e os seus valores. “A incerteza que vivemos obriga a um planeamento maior, a muitas modalidades de ação, mas sempre na certeza de que, independentemente dos fatores que vão variando, tem que haver uma orientação”, assinalou.

Além disso, o major-general João Vieira Borges alertou para a complexidade do atual quadro geopolítico, em que o planeamento já não pode considerar apenas as ameaças dos adversários tradicionais, mas também a possibilidade de os próprios aliados assumirem posições diferentes.







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Mais escrutínio pressiona quem lidera

A relação entre supervisão, responsabilidade e capacidade de decisão foi também abordada por Ana Vieira da Mata, presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC). A responsável considerou que a independência dos reguladores implica uma responsabilidade acrescida e um escrutínio mais exigente. “Essa independência traduz-se necessariamente numa maior responsabilidade e naturalmente numa maior responsabilização de quem a lidera”, atirou, durante o debate.

Contudo, a presidente do Conselho de Administração da ANAC alertou para a crescente complexidade do enquadramento regulatório da aviação civil, que “dificulta o cumprimento de todas as exigências impostas” ao setor. As novas regras obrigam também a maiores qualificações técnicas dos profissionais, criando pressão adicional sobre o recrutamento e a formação. “A latitude de decisão, sendo um regulador independente, acaba por ser limitada justamente por via desse enquadramento”, observou.

Já João Luís Duque, professor catedrático de Finanças do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, chamou a atenção para a importância de distinguir as responsabilidades políticas das militares na definição e execução dos investimentos em Defesa. Os políticos devem “arcar com a responsabilidade” das decisões, enquanto os militares acabam muitas vezes por enfrentar “as consequências da falta de meios” para cumprir as missões que lhes são atribuídas.

O professor defendeu que as instituições militares devem preservar espaço para que os especialistas possam propor soluções e participar no planeamento estratégico. Na liderança, acrescentou, o desafio passa por garantir que as pessoas não se limitam a cumprir ordens, mas estão efetivamente comprometidas com os objetivos. “Há uma diferença fundamental na execução, em tudo, entre o cumprimento estrito da função e o cumprimento da função em nome pessoal”, aferiu João Luís Duque.