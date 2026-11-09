Ministra da Saúde vai demitir presidente da ULS do Algarve

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, revelou esta segunda-feira, que vai demitir o presidente do Conselho da Administração da ULS do Algarve, Tiago Martins da Silva, após três mortes associadas às urgências do Hospital de Portimão. Mortes que levaram à abertura de um inquérito por parte da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde às urgências daquele hospital.

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“Não me parece que haja condições para manter em funções, neste momento, alguém que já está há mais de dois anos na ULS” , disse Ana Paula Martins em entrevista ao Grande Jornal da CMTV. A responsável avançou que Tiago Martins da Silva “foi alertado várias vezes para as situações que estavam a ocorrer” na urgência de Portimão, onde “é regra existirem médicos que não observam ou assumem doentes”.

“A urgência não está a funcionar bem, porque se estivesse a funcionar bem casos como estes não ocorreriam”, apontou a ministra, sublinhando que pediu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde para abrir uma inspeção ao funcionamento deste serviço de urgência.

Dois utentes que recorreram ao Hospital de Portimão terão perdido a vida sem que tivessem chegado a ser atendidos e, este domingo, uma criança que se engasgou com uma uva, acabou por falecer após ter sido encaminhada para este Hospital onde as urgências pediátricas estavam encerradas. Por isso, a própria Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve determinou a abertura de inquéritos internos para averiguar em que circunstâncias se deram estas mortes e numa tentativa de apurar responsabilidades. A ministra sublinha que este tipo de inquéritos demoram vários meses a ter resultados e que é necessário tomar decisões, nomeadamente políticas e é nesse âmbito que justifica a sua decisão de afastar o presidente do Conselho da Administração da ULS do Algarve, apesar de ter uma boa relação pessoal com o mesmo, fez questão de frisar Ana Paula Martins.

Numa entrevista na qual reconheceu que existe fraude no SNS – que rondará os 800 milhões de euros – a ministra admitiu que “as coisas não correram bem em 2026” no que diz respeito às listas de espera, que deverão aumentar ainda mais porque “a produção de cirurgias devia ter sido superior ou igual à do ano anterior”. Ana Paula Martins assumiu a responsabilidade por esse facto, mas garante que se vai manter no cargo enquanto o primeiro-ministro assim o entender.

(Notícia atualizada com mais informações)