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Novobanco e Júlia Palha comunicam Crédito Habitação nas redes sociais

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Depois do lançamento da campanha multimeios, o bancoa aposta agora nas redes sociais para chegar a diferentes públicos interessados em comprar casa.

O novobanco lançou uma nova fase da campanha de Crédito Habitação, desta vez exclusivamente digital, com quatro mini-vídeos protagonizados pela atriz Júlia Palha. Sob o conceito “Casas da Vida”, a campanha retrata diferentes perfis e momentos associados à compra de casa, recorrendo ao humor para apresentar as soluções do banco.

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Depois do lançamento da campanha multimeios, a instituição financeira aposta agora nas redes sociais para chegar a diferentes públicos interessados em adquirir habitação, dando continuidade ao território de comunicação “Imagine Mais”.

Nos quatro episódios, Júlia Palha, embaixadora da marca, interpreta diferentes personagens: uma jovem que acaba de mudar de casa, uma mãe com três filhos, uma mãe divorciada e uma mulher sénior. Cada história aborda as expectativas e necessidades associadas a estas diferentes realidades, destacando as soluções de Crédito Habitação do novobanco consideradas mais adequadas a cada perfil.

A iniciativa pretende reforçar a proximidade da oferta do banco junto de diferentes públicos e momentos de vida, mantendo o foco na compra de casa enquanto um dos projetos mais relevantes para os portugueses.

A criatividade da campanha é da BBDO, enquanto a estratégia de meios está a cargo da Wise Pirates.

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