“O corporate affairs pode funcionar como o grilo falante”. Gonçalo Granado, da Nestlé, na primeira pessoa

Entrou na Nestlé como técnico de qualidade, foi advogado e hoje dirige a comunicação em Portugal. Com a experiência de Bruxelas, Gonçalo Granado aplaude a lei do lóbi. “Já devia existir há anos.”

“O problema não é ir falar consigo e dizer: ‘Sou o Gonçalo Granado, sou da Nestlé e pensamos sobre isto assim.’ O problema é dizer: ‘Não lhe posso dizer da parte de quem vem, mas seria importante que esta decisão fosse neste sentido.’” Gonçalo Granado, diretor de comunicação da Nestlé Portugal, usa este exemplo para explicar porque saúda a nova lei do lóbi, aprovada no final do ano passado, que “já devia existir há anos”.

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Conhece o modelo europeu por dentro. Passou quatro anos no gabinete da Nestlé em Bruxelas, como european affairs manager, a fazer a ponte com as instituições europeias — Parlamento, Comissão e Conselho — e com associações setoriais como as do café e do chocolate. Lá, lembra, qualquer pessoa pode consultar o registo de transparência, saber com quem reuniu um comissário e pedir cópia dos documentos trocados nessas reuniões. “Precisamos de transparência nas relações entre o Estado e as autoridades e os grupos de interesse, nos quais incluo também as empresas”, defende. “Não tenho nada que esconder de nenhuma relação ou de nenhuma reunião que tenha com qualquer entidade pública sobre qualquer tema”, garante.

Para o responsável, o verdadeiro valor do lóbi está em poder “contribuir com a perspetiva, neste caso da Nestlé, sobre as matérias que estão em discussão”. “Outros falarão no interesse dos consumidores, outros no interesse dos agricultores”, acrescenta. “Quanto mais transparentes formos relativamente a todo este tipo de atividades, mais temos a ganhar“, conclui.

A equipa de comunicação vai ganhar, nas próximas semanas, uma pessoa dedicada a public affairs. Mas a contratação já estava decidida e não tem a ver com a lei, sublinha. A razão deve-se ao número crescente de temas.

“Aprendi a antever”

Dos anos em Bruxelas, destaca sobretudo a capacidade de antecipação. “Quando estamos em Bruxelas, trabalhamos no que vai ser daqui a cinco a oito anos. Trabalha-se com uma antecipação muito grande”, aponta. Nota ainda que um projeto de regulamento ou de diretiva leva cerca de três anos a ser aprovado. Depois, passam normalmente mais 18 a 24 meses até ser aplicado nos mercados. Por isso, empresas como a Nestlé conseguem perceber “o que vai acontecer daqui a três, quatro ou cinco anos nos mercados e nos países onde se vai implementar a legislação” e preparar-se com tempo.

O exemplo que dá é o regulamento europeu contra a desflorestação, que obriga a que matérias-primas como o café e o cacau não venham de zonas desflorestadas. “Estávamos prontos há dois anos para fazer a implementação do regulamento da desflorestação. Acabou por ser adiado primeiro por um ano, agora por mais um ano, e esperemos que entre em vigor no final deste ano.” Para Gonçalo Granado, os adiamentos explicam-se porque as autoridades e a generalidade das empresas não estavam preparadas, embora reconheça que outras multinacionais e “até algumas empresas nacionais” estavam.

Noutro campo, a Nestlé foi uma das empresas que se comprometeram recentemente com a Comissão Europeia a rever as mensagens sobre plástico reciclado nas garrafas que vende na União Europeia. Frases como “Sou uma garrafa feita de plástico 100% reciclado” passarão a ser “Esta garrafa é 100% reciclada, excluindo a tampa e o rótulo”.

Gonçalo Granado considera que a nova diretiva sobre alegações ambientais chega “numa hora certíssima”. As regras aplicam-se na União Europeia desde 27 de setembro, mas a diretiva ainda não foi transposta para Portugal. “O que vínhamos a assistir [no mercado] é que tudo era verde, tudo era sustentável, tudo era ambientalmente responsável, mas depois ninguém tinha a responsabilidade de demonstrar que assim era.” Para o responsável, há dois aspetos importantes. “O consumidor tem de entender aquilo que estamos a dizer, e isso é fundamental. E temos de ser capazes de fazer prova de que aquilo que estamos a dizer faz sentido.”

Fora do âmbito da diretiva, dá o exemplo do pacote de leite com a indicação “sem glúten”. “Isto é uma alegação. Mas o leite naturalmente não tem glúten, como não tem a laranja nem a banana. Quando permito este tipo de alegações sem controlo, o que estou a fazer é confundir o consumidor. Se digo ‘sem glúten’, é porque o consumidor esperaria encontrar glúten naquele produto.”

Por isso, tornar as alegações “entendíveis pelo consumidor, reais e suscetíveis de serem provadas” é “um passo enorme e positivo” na comunicação das marcas, “porque vem separar o trigo do joio”. O mesmo vale para a comunicação institucional. “Este tipo de legislação, em termos da comunicação institucional, só nos ajuda. Temos a obrigação de demonstrar aquilo que a companhia afirma. Se aquilo que a empresa afirma está cientificamente demonstrado, corresponde à verdade e é útil ao consumidor, não nos prejudica.”

A rentabilidade da confiança

Os colegas do negócio respondem por crescimento, quota de mercado e rentabilidade. Gonçalo Granado mede-se por outra coisa. “A minha rentabilidade, entre aspas, é aumentar a confiança dos consumidores e dos stakeholders na minha empresa, na marca da minha empresa e nas marcas da minha empresa.” Cabe à comunicação “dar voz” ao que a Nestlé faz em três pilares — pessoas, planeta e comunidades — e, “através disso, construir reputação para a marca”.

Nas pessoas, a empresa tem falado cada vez mais de longevidade saudável. “Portugal é um dos países com maior longevidade, mas é um dos piores em termos de anos de vida saudável após a reforma. Vivemos mais, mas vivemos com doenças, com problemas de saúde.” Para a Nestlé, a nutrição “pode desempenhar um papel essencial no prolongar destes anos de vida saudável”. Como exemplo, aponta o programa que mantém há 27 anos com o Ministério da Educação para ensinar literacia nutricional e, mais recentemente, sustentabilidade a crianças e pais.

No planeta, um dos focos é o programa de agricultura regenerativa com agricultores do Alentejo, “em que procuramos que estas técnicas sejam utilizadas para os cereais que usamos em Avanca para produzir o Cerelac e o Nestum”. O objetivo é “minimizar o impacto que necessariamente a indústria alimentar tem”.

Nas comunidades, recua aos anos 40. Com falta de leite em quantidade e qualidade, a Nestlé criou o programa de fomento leiteiro, no qual médicos veterinários aconselhavam os agricultores sobre o maneio das vacas e a empresa financiava, através de empréstimos, a compra de animais. “Toda a legislação portuguesa estabelecida nos anos 60 sobre o rateio leiteiro tem por base o modelo da Nestlé dos anos 40”, recorda. Hoje, o trabalho passa também pela discussão com as autoridades dos padrões para analisar substâncias e contaminantes nos alimentos. Inclui ainda o combate à pobreza, à desnutrição e, “principalmente”, ao desperdício alimentar.

A direção de comunicação tem cinco pessoas e vai ganhar uma sexta nas próximas semanas. Além de Gonçalo Granado, a equipa tem responsáveis pelas relações com os media, pela comunicação interna e pela comunicação digital corporativa, e uma trainee do Born to Talent, o programa da Nestlé para recém-licenciados. A Burson é a agência responsável pela comunicação corporativa.

Para perceber o percurso de Gonçalo Granado, é preciso recuar até à altura em que entrou na Nestlé. A empresa “era substancialmente diferente em termos da sua organização”, com o país “totalmente responsável pela sua linha de P&L”. “Hoje é uma organização mais fluida, com negócios geridos de forma regional ou global”, compara. “Quando cheguei à Nestlé, não estávamos no mercado dos cafés, dos cereais de pequeno-almoço, dos gelados, do pet food, dos iogurtes e dos lácteos.”

Começou como técnico de qualidade. Quando decidiu estudar Direito, passou para o departamento jurídico. Foi advogado na empresa durante cinco anos. “Já estava um pouco cansado do tipo de direito que se praticava na empresa. A minha paixão de coração é o direito penal. Como imagina, numa empresa não se pratica quase nada. Era muito direito comercial e de propriedade industrial.” Surgiu então a proposta para Corporate Relations and Internal Communication Manager e, mais tarde, para Head of Corporate Relations Division. Apaixonou-se pela área.

Vê, aliás, um paralelo entre as duas profissões. “O direito não é nem mais nem menos do que tentar convencer alguém de que as coisas se passam de uma determinada maneira. É um bocadinho um paralelo com aquilo que se faz na comunicação corporativa, de tentar construir a reputação de uma marca.”

Seguiram-se os quatro anos em Bruxelas. No regresso, acumulou durante cerca de oito anos o marketing com a comunicação e os assuntos corporativos, até 2023 — altura em que a empresa decidiu reorganizar a área de marketing. Dessa fase, lembra os “dias muito compridos”. Podiam começar com uma questão de legislação ou um comunicado de imprensa, passar por uma reunião para negociar a compra de espaço publicitário e terminar com a reclamação de um consumidor a quem o produto não tinha sido entregue.

“A experiência que ganhei ao perceber como funciona a compra de espaço nos media, o serviço ao consumidor, todo o ecossistema de consumer relationship marketing, ajuda-me a servir melhor os meus clientes internos.” Uma proposta de comunicação, lembra, “seja interna, seja externa, seja employer branding, implica um conhecimento transversal de todas as atividades do negócio”, incluindo as áreas financeira e de logística.

Da carreira, retira duas grandes lições. A primeira, admite, não é boa. “Uma coisa que me marcou foi, numa situação de crise, ter confiado num jornalista que quebrou a sua palavra. Era um jornalista com quem tinha uma relação de confiança já estabelecida e a quem prestei algumas declarações antecipadamente, que se tornaram públicas antes do tempo. Nunca mais se repetiu. Não porque não tenha conseguido criar ligações de confiança, mas porque me serviu de emenda para perceber melhor em quem se pode ou não confiar.”

A segunda é que “não conseguimos fazer nada sozinhos”. “Poderia dizer-se que é contraintuitivo. Quanto mais sabes, mais capacidade terias de decidir. E eu digo que quanto mais sei, mais preciso que os outros me deem os seus inputs. Cada vez que vou à procura de colaboração, saio enriquecido, e as decisões que tomo saem enriquecidas”. Na prática, diz, costuma dar a ler o que escreve a duas, três ou quatro pessoas e perguntar-lhes o que acham.

O grilo falante

Entre as características que o ajudaram, aponta a resiliência. “Num percurso tão grande, lidamos com muitas pessoas diferentes, internamente e externamente.”

Internamente, explica, “o corporate affairs às vezes funciona, ou pode funcionar, como o grilo falante. Como aquela consciênciazinha que vem lá de trás e diz: ‘Atenção, temos aqui esta fragilidade.’ Aquilo que gostavas de fazer não pode ser, porque não está claro, porque a mensagem que queres passar não é suficientemente entendível ou pode ser percecionada de uma forma diferente.”

Para isso, é preciso “capacidade de análise, de crítica e de nos pormos nos sapatos dos outros”. E tempo. “Muitas vezes faço uma coisa hoje e deixo-a a maturar para amanhã. Quando a leio no dia seguinte, normalmente modifico para melhor”. No fim, sublinha, está lá “para servir o propósito do negócio e para ajudar os colegas que estão em funções mais de negócio a fazerem o seu trabalho”.

Ponderar não significa adiar. Quando a resposta tem de ser rápida, conta com a experiência — “a vida repete-se e algumas coisas são déjà vu” — e com um princípio: “uma decisão errada é melhor do que nenhuma”. “Chega um momento em que temos de decidir, e a decisão toma-se. Se estiver errada, corrigimos”. Mas, “uma decisão certa é melhor do que uma errada”, ressalva.

Fora do trabalho, a música é o um escape importante e uma das profissóes que talvez tivesse se não tivesse esta. Toca guitarra há muitos anos, depois aprendeu saxofone e, há meia dúzia de anos, comprou um piano. “A música serve para me abstrair. Enquanto tocamos, não pensamos em mais nada”.