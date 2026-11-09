Sarmento admite propor candidato português a lugar no conselho do BCE

O ministro das Finanças admitiu esta segunda-feira que, se houver oportunidade, o Governo “não deixará de propor um português” para um dos futuros lugares vagos no Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), além do da presidente.

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“Iremos analisar em conjunto e se houver oportunidade de propor um português para um desses lugares, não deixaremos de o fazer“, disse Joaquim Miranda Sarmento.

Falando à imprensa portuguesa em Bruxelas no dia em que o Eurogrupo faz um balanço sobre candidatos à sucessão de Lagarde no BCE, equacionando também uma apreciação em pacote das outras vagas na instituição, o ministro português apontou que, “na realidade, se ganhar o candidato holandês, poderão ser quatro lugares [vagos] porque há um holandês no ‘board’, que terá que sair”, referindo-se a Frank Elderson.

“É algo que analisaremos e daí também que a decisão do nosso apoio ainda não esteja formada“, referiu Joaquim Miranda Sarmento.

Na ‘corrida’ à presidência do BCE estão o espanhol Pablo Hernández de Cos e o neerlandês Klaas Knot, cujas candidaturas serão hoje apreciadas pelo Eurogrupo, reunido em Bruxelas, que fará também o ponto da situação sobre as restantes vagas no Conselho Executivo da instituição, sem que esteja prevista qualquer decisão nesta fase.

“As candidaturas foram conhecidas sexta-feira, nós agora ouviremos os dois candidatos, faremos a nossa reflexão e depois tomaremos uma decisão” sobre o apoio português, indicou Joaquim Miranda Sarmento.

Recordando que a decisão sobre o próximo presidente do BCE deverá ser tomada na reunião do Conselho Europeu de dezembro próximo, o governante apontou que “ainda há aqui mais de um mês de distância”.

Só depois de concluído esse processo, previsivelmente já em 2027, deverão ser abordadas as restantes vagas no BCE, sendo Klaas Knot apontado como um dos nomes de referência, também tendo em conta a necessidade de assegurar equilíbrios geográficos na distribuição dos cargos de topo da União Europeia.

Os Estados-membros da Zona Euro tinham até sexta-feira passada para apresentar candidaturas à sucessão de Christine Lagarde na presidência do BCE, que anunciou que deixará o cargo em 07 de fevereiro de 2027, antecipando em cerca de nove meses o fim do seu mandato.

A reunião desta segunda-feira permitiu aos ministros da moeda única trocar informações sobre as candidaturas e avaliar o andamento do processo, numa altura em que os governos procuram chegar a um entendimento político sobre o futuro da liderança do banco central.

Segundo fontes europeias, a sucessão de Lagarde poderá ser negociada em conjunto com outras duas vagas no Conselho Executivo do BCE: a de Isabel Schnabel, que deixará funções em janeiro de 2027 para assumir um cargo no Fundo Monetário Internacional, e a do economista-chefe Philip Lane, cujo mandato termina em maio do próximo ano.

O prazo de candidaturas para o lugar de Schnabel termina em 27 de novembro, enquanto o calendário para a substituição de Lane ainda não está definido, estando em cima da mesa a possibilidade de tratar as três nomeações como um pacote para facilitar um acordo político entre os Estados-membros.

O Conselho Executivo do BCE é composto pelo presidente, pelo vice-presidente e por quatro outros membros, todos nomeados pelo Conselho Europeu por um mandato não renovável de oito anos.