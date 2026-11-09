Portugal lidera na UE a subida das casas face ao rendimento das famílias

Portugal foi o país da União Europeia onde o preço das casas mais subiu em relação ao rendimento das famílias na última década. Entre 2015 e 2025, o rácio entre o preço da habitação e o rendimento aumentou 60,8%, quase nove vezes a subida de 6,8% registada na média da União Europeia (UE), segundo a análise divulgada esta segunda-feira pelo Eurostat.

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O indicador compara a evolução dos preços das casas com a do rendimento por habitante das famílias, tendo por base um ano de referência: sobe quando o preço cresce a um ritmo superior ao do rendimento (ou desce a um ritmo inferior), desce quando o ritmo é menor e mantém-se igual quando ambos variam ao mesmo ritmo.

Depois de Portugal, os maiores aumentos foram nos Países Baixos (+34,3%), na Hungria (+26,5%), na Chéquia (+25,8%) e em Espanha (+24,5%). No extremo oposto, a Roménia registou a maior descida (-42,8%), seguida da Finlândia (-25,2%) e da Bulgária (-16,2%).

Em 2025, o rácio da União Europeia era “6,8% superior ao de 2015, o que significa que os preços da habitação subiram em relação ao rendimento das famílias ao longo da década”, escreve o Eurostat, que regista uma evolução diferente de país para país: o rácio subiu em 17 Estados-membros e desceu nos outros 10.

O Eurostat precisa que a comparação diz respeito a variações ao longo do tempo, notando que “estes valores comparam as variações dos preços em relação às variações do rendimento ao longo do tempo; como tal, não ordenam os países pela carestia das habitações em relação aos níveis de rendimento em termos absolutos”.

O gabinete de estatísticas apresenta ainda o rácio normalizado, que mostra se a relação entre o índice de preços das casas e o rendimento das famílias está acima ou abaixo da média de longo prazo desde 2000. Na União Europeia, este indicador teve dois máximos: em 2007, antes da crise financeira global, e em 2022, com valores 7,9% e 7,4% acima dessa média. Entre os dois, desceu para 6,4% abaixo da média em 2014, voltou a subir, recuou em 2023 e 2024 e, em 2025, voltou a ficar acima da média de longo prazo (+0,03%).

O rácio normalizado “ajuda a identificar a acumulação de potenciais desequilíbrios no mercado da habitação ao longo do tempo” e, por isso, é usado como indicador auxiliar no painel de avaliação do Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos (MIP, na sigla inglesa).

O Eurostat lembra ainda que o rácio e a sua versão normalizada descrevem uma só dimensão da acessibilidade à habitação, salientando que, entre as dimensões complementares, indica “o número de anos de rendimento necessários para comprar uma habitação e o custo de financiar a compra através de um empréstimo hipotecário”, enquanto as despesas correntes são cobertas por outros indicadores, como o peso dos custos da habitação no rendimento disponível das famílias.