Queixas à ASF disparam 136% no primeiro semestre devido às tempestades

As reclamações dirigidas à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) mais do que duplicaram no primeiro semestre de 2026, num contexto marcado pelo comboio de tempestades que atingiu Portugal no início do ano. Segundo o Relatório de Gestão de Reclamações do regulador, foram recebidos 2.901 processos entre janeiro e junho, mais 136% do que no período homólogo anterior. Diretamente junto das seguradoras, o mercado recebeu 15.600 reclamações, um aumento homólogo de 45%.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O agravamento da litigiosidade esteve sobretudo associado aos eventos meteorológicos extremos registados no primeiro trimestre, com particular impacto no seguro de Incêndio e Outros Danos, que inclui as apólices multirriscos. Este ramo concentrou 850 reclamações na ASF, mais 323% do que no primeiro semestre do ano passado, quando tinham sido registados 201 processos. No conjunto do mercado, as queixas aumentaram 151%, para 4.618.

Segundo o regulador, 54% dos litígios relacionados com os seguros multirriscos diziam respeito a danos provocados por águas, inundações e tempestades. Em 32% dos casos analisados pela ASF, o motivo da reclamação esteve relacionado com a inexistência de coberturas específicas nas apólices contratadas.

O ramo Automóvel também registou um aumento expressivo das reclamações. A ASF recebeu 885 processos relacionados com este segmento, mais 125% do que no período homólogo, enquanto as seguradoras reportaram 4.517 reclamações, uma subida de 33%. No conjunto, os seguros Não Vida concentraram 93% das reclamações recebidas pelo mercado.

Regularização de sinistros é o principal motivo de queixa

A regularização de sinistros continuou a ser o principal motivo de conflito entre consumidores e seguradoras, estando na origem de 77% dos processos com mérito apreciados pela ASF. Entre os problemas identificados estiveram a definição de responsabilidades, que representou 37,8% dos casos, os valores e prazos de indemnização (18,1%) e os procedimentos de regularização (19,7%).

A pressão sobre a gestão de sinistros também se refletiu nos motivos apresentados pelos consumidores. As reclamações relacionadas com a morosidade na resolução dos processos aumentaram 146%, enquanto as queixas por falta de resposta ou ausência de informação cresceram 113%.

Apesar do aumento do volume de reclamações, o prazo médio de resposta das seguradoras manteve-se nos 12 dias úteis, abaixo do limite regulamentar de 20 dias úteis. Quanto aos processos concluídos, cerca de 34% das 15.692 reclamações encerradas pelas companhias tiveram um desfecho favorável aos consumidores.

Na ASF, dos 1.412 processos concluídos, 22,5% tiveram um desfecho favorável aos reclamantes.

O Portal do Consumidor foi o principal canal utilizado para apresentar reclamações ao regulador, concentrando 78% das entradas, seguido do correio eletrónico, com 17%. As seguradoras nacionais representaram 83,8% das entidades supervisionadas visadas nos processos concluídos.