REN paga cinco milhões à Iberdrola para recuperar rede em caso de novo apagão
Contrato prevê que a Iberdrola disponibilize serviços de arranque autónomo para a rede elétrica portuguesa através do complexo hidroelétrico do Tâmega em caso de apagão.
A REN – Redes Energéticas Nacionais assinou com a Iberdrola um contrato de cinco anos, no valor de cinco milhões de euros, para que a elétrica espanhola ajude a repor o abastecimento de energia no caso de apagão, noticia esta segunda-feira o Expresso (acesso pago).
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O contrato, lançado em agosto e adjudicado a 14 de outubro, prevê que a Iberdrola disponibilize serviços de arranque autónomo para a rede elétrica portuguesa através do complexo hidroelétrico do Tâmega, onde a empresa espanhola explora três barragens.
De acordo com o Expresso, o valor do contrato ficou 39% abaixo do preço-base do concurso, fixado em 8,25 milhões de euros, tendo o concurso atraído também o interesse da EDP.
A REN já tem outros dois contratos para garantir serviços de arranque autónomo, um com a EDP para a hidroelétrica de Alqueva e outro com a Movhera para a barragem de Baixo Sabor.
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