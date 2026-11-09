República dá aval de 170 milhões à Madeira para refinanciamento de dívida

A República Portuguesa vai dar aval para duas operações de refinanciamento levadas a cabo pela Região Autónoma da Madeira (RAM) junto de um sindicato bancário nacional constituído por BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP e Santander Totta.

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Ambas as operações destinam-se a “substituir e amortizar diversos empréstimos, anteriormente contraídos por empresas públicas reclassificadas da Região e pela própria RAM“, lê-se nos dois despachos publicados em Diário da República nesta segunda-feira.

O Despacho 13670/2026 é referente à garantia pessoal do Estado para um valor até 122,1 milhões de euros, cuja subscrição pelo sindicato bancário ocorrerá em maio de 2027. Já para janeiro próximo, e igualmente por um prazo de 15 anos, acontecerá a subscrição pelos mesmos quatro bancos (com partes iguais de 25% do total) da operação de até 47,9 milhões de euros. O Despacho 13669/2026, também assinado pelo secretário de Estado do Tesouro e Finanças, João Lopes, indica, tal como o anterior, que o reembolso é amortizável anualmente e em partes iguais, entre o 12.º e o 15.º anos após a data de subscrição.

Na passada sexta-feira, o Governo Regional tinha feito publicar no jornal oficial da RAM a informação sobre estas duas operações “cujo produto se destina à amortização de empréstimos existentes no ano económico de 2027”, e ainda uma terceira operação, um empréstimo de 70 milhões de euros do Abanca, com maturidade de 186 meses, 15 anos e meio.

No caso do consórcio bancário, os empréstimos “requerem como condição precedente à sua efetivação a obtenção da garantia pessoal da República Portuguesa”, lê-se no jornal oficial da RAM.