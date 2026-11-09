Secretário da Defesa dos EUA defende guerra face a ameaça de destituição

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, defendeu esta segunda-feira as operações militares dos Estados Unidos no Irão e na Venezuela, perante uma iniciativa no Congresso que pretende desencadear um processo para o destituir.

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“Se querem contestar o que fizemos nas operações ‘Epic Fury’ ou ‘Rough Rider’, ou na captura de Nicolás Maduro, estão a contestar as tropas e aquilo que conseguiram, o que é histórico”, afirmou Hegseth aos jornalistas.

O secretário da Defesa anunciou que realizará na terça-feira uma conferência de imprensa, a primeira em mais de 180 dias, para abordar a ameaça de destituição que enfrenta no Congresso.

A iniciativa parlamentar está a ser promovida pelo congressista republicano Thomas Massie, apesar da oposição da liderança do Partido Republicano na Câmara dos Representantes.

A proposta surge num contexto de crescente contestação à atuação de Hegseth, particularmente devido à guerra contra o Irão, que vários republicanos responsabilizam pela pesada derrota do partido nas eleições intercalares de 3 de novembro.

O secretário da Defesa defendeu a decisão do Presidente Donald Trump de iniciar a guerra, classificando-a como uma demonstração de determinação política. “Foi uma decisão corajosa do Presidente e, como ele próprio explica claramente, não podemos permitir que islamistas radicais tenham uma bomba nuclear”, declarou Hegseth.

O governante considerou que Washington enfrentava uma escolha entre não intervir ou recorrer à força militar para impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irão. “A escolha era não agir e esperar que o problema desaparecesse, ou tomar uma decisão corajosa, como o Presidente fez com a operação ‘Midnight Hammer’ e como fizemos com a ‘Epic Fury'”, afirmou.

Hegseth referia-se, respetivamente, à operação contra instalações nucleares iranianas e à ofensiva militar mais alargada conduzida pelos Estados Unidos contra o Irão.

A defesa pública da guerra surge depois de as eleições intercalares terem revelado uma forte oposição dos eleitores norte-americanos à intervenção militar.

Segundo uma sondagem da agência noticiosa Associated Press (AP Voter Poll), realizada junto de mais de 100 mil eleitores, cerca de seis em cada 10 consideraram que os Estados Unidos tomaram a “decisão errada” ao desencadear uma ação militar contra o Irão.

No entanto, o estudo indica que o conflito não constituiu a principal preocupação da maioria dos eleitores na escolha dos representantes para o Congresso.Apenas cerca de um terço dos inquiridos considerou a guerra no Irão um fator “crucial” para determinar o seu voto.

A proporção ficou abaixo da registada relativamente ao custo de vida e à corrupção governamental, questões consideradas decisivas por aproximadamente metade dos eleitores. As eleições de 3 de novembro resultaram na perda do controlo republicano das duas câmaras do Congresso, que passarão a ter maiorias democratas a partir de janeiro.