Setor da bioeconomia investe 200 milhões de euros com o PRR e apresenta resultados em Aveiro

Três projetos nacionais de bioeconomia mobilizaram um investimento a rondar os 200 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que irão ser apresentados na terça-feira em Aveiro, segundo um comunicado.

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Em causa estão os projetos be@t, BioShoes4All e RN21, desenvolvidos no âmbito do PRR, que estarão em destaque na conferência “Bioeconomia Sustentável — Empowering the Future”, que se realiza na terça-feira, no Pavilhão Multiúsos Caixa UA, da Universidade de Aveiro.

Estes projetos mobilizaram “empresas, universidades e centros tecnológicos para desenvolver novos materiais, transformar resíduos em recursos e criar uma nova geração de soluções industriais”, segundo um comunicado do consórcio b@at, totalizando um investimento de cerca de 200 milhões de euros.

“O objetivo é transformar conhecimento científico em novos materiais, produtos e processos industriais, reduzindo a dependência de recursos de origem fóssil e criando novas oportunidades de negócio para a indústria portuguesa”, pode ler-se no texto.

No setor têxtil e do vestuário, o be@t, coordenado pelo CITEVE, reuniu 60 parceiros e mobilizou um investimento superior a 100 milhões de euros para promover o desenvolvimento de novos materiais de base biológica, processos produtivos mais sustentáveis e soluções de circularidade, destacando-se 80 linhas de investigação, desenvolvimento e inovação, 10 linhas-piloto industriais, 35 simbioses industriais e 98 novos produtos.

Na indústria do calçado, o BioShoes4All, coordenado pela APICCAPS e pelo Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP), mobilizou um investimento de cerca de 60 milhões de euros, envolvendo 69 parceiros e dando origem a mais de 200 resultados científicos, tecnológicos e industriais, incluindo novos biomateriais, componentes de calçado, tecnologias avançadas de produção e soluções para a valorização de resíduos industriais.

Por sua vez, o Projeto Integrado RN21, coordenado pelo CoLAB ForestWISE, reúne 36 parceiros e mobiliza um investimento de cerca de 26,6 milhões de euros para revitalizar toda a cadeia de valor da resina natural, da floresta à indústria, e através de 38 linhas de investigação, desenvolvimento e inovação e 11 linhas-piloto industriais, o projeto deu origem a 20 novos bioprodutos, com aplicações em setores como o automóvel, o calçado, o agroalimentar e o têxtil.

Citado no comunicado, o presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, considera que “mobilizar investimento em três setores com tanto peso na economia nacional, como o têxtil, o calçado e a resina natural, exige estratégia e visão”, observando que os resultados dos projetos “confirmam que este é o caminho certo”.

Para o responsável, “os projetos be@t, BioShoes4All e RN21 transpõem para a economia real materiais, produtos e processos inovadores, desenvolvidos por consórcios que juntam empresas, universidades e centros tecnológicos”, tendo sido este “o propósito com que o PRR foi concebido: apostar na inovação, transformar investimento em capacidade instalada e em competitividade para as empresas”.

Já o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, afirma: “A bioeconomia sustentável representa uma oportunidade estratégica para repensarmos a forma como produzimos, transformamos e utilizamos os recursos biológicos, promovendo a valorização sustentável dos recursos naturais, a inovação e a criação de valor, em articulação com a proteção do ambiente, a conservação da biodiversidade e a utilização eficiente dos recursos”.

Além da conferência, o projeto terá ainda uma exposição itinerante que percorrerá diferentes cidades portuguesas, e resulta de uma parceria entre os consórcios be@t, BioShoes4All e RN21 e a APA, com o apoio da Estrutura de Missão Recuperar Portugal e da Agência para o Clima, associando-se à exposição itinerante a Associação Nacional de Municípios Portugueses.