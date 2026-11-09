Exclusivo Supremo nega indemnização pedida por Berardo ao Estado por causa da extinção da fundaçãopremium
Associação do colecionador pedia uma indemnização pela extinção da fundação que tinha o protocolo com o Estado para a exposição de obras no CCB. Contestava as razões e forma com se deu a liquidação.
O Supremo Tribunal Administrativo (STA) recusou o pedido de indemnização feito pela Associação Coleção Berardo ao Estado no âmbito de uma ação contra a extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea Coleção Berardo, decidida pelo Governo em 2022.
Esta é mais uma decisão desfavorável ao empresário madeirense na já longa batalha relacionada com a fundação e com a sua valiosa coleção, que inclui obras de artistas de referência internacionais, tais…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
Supremo nega indemnização pedida por Berardo ao Estado por causa da extinção da fundação
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários