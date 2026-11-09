Supremo nega indemnização pedida por Berardo ao Estado por causa da extinção da fundação

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Exclusivo Supremo nega indemnização pedida por Berardo ao Estado por causa da extinção da fundaçãopremium

Associação do colecionador pedia uma indemnização pela extinção da fundação que tinha o protocolo com o Estado para a exposição de obras no CCB. Contestava as razões e forma com se deu a liquidação.

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) recusou o pedido de indemnização feito pela Associação Coleção Berardo ao Estado no âmbito de uma ação contra a extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea Coleção Berardo, decidida pelo Governo em 2022.

Esta é mais uma decisão desfavorável ao empresário madeirense na já longa batalha relacionada com a fundação e com a sua valiosa coleção, que inclui obras de artistas de referência internacionais, tais…

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