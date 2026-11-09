O Tribunal de Contas “não vai participar nos trabalhos da Comissão de Auditoria e Controlo” do SAFE, apesar de ter sido convidado a indicar um representante, avançou António Ferreira dos Santos, Inspetor-Geral da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), durante o IGE Summit, que assinala o 67.º aniversário da Inspeção-Geral do Exército, que decorreu na Academia Militar, na Amadora.

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“Face a um convite que formulei há cerca de duas semanas para indicar um representante, o Tribunal de Contas disse que tem auditorias próprias e que não vai participar nos trabalhos da Comissão de Auditoria e Controlo”, a CAC-SAFE, afirmou o responsável durante o painel “Supervisão, responsabilidade e aprendizagem institucional”.

Para monitorizar e fiscalizar os investimentos no âmbito do SAFE — programa de empréstimo europeu do qual Portugal assegurou uma fatia de 5,8 mil milhões de euros para compra de equipamento militar como blindados para Exército — foi criado um modelo de Estrutura de Missão que, reproduz em grande medida o que foi aplicado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), permitindo ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas acompanhar as reuniões e solicitar informação, lembra o responsável que, irá, enquanto Inspector-geral das Finanças presidir à CAC-SAFE.

O inspetor-geral da IGF distinguiu ainda o trabalho de auditoria da atividade de inspeção. A primeira permite avaliar antecipadamente os riscos e formular recomendações para os mitigar, enquanto a inspeção atua posteriormente, quando identifica problemas concretos que podem exigir correções ou mesmo sanções.

A Inspeção-Geral de Finanças procura, assim, posicionar-se entre as duas abordagens, recomendando alterações sem retirar às entidades a responsabilidade de as implementar. “As nossas recomendações não são imposições”, sublinhou António Ferreira dos Santos, durante o debate.

Auditoria e inspeção para antecipar riscos

A importância de encarar a supervisão como um instrumento de melhoria, e não apenas de fiscalização, foi também defendida por Sérgio Costa, presidente da Câmara Municipal da Guarda. “Não podemos ter medo da inspeção. A inspeção serve para nos ajudar a fazer uma melhoria contínua”, vincou, considerando que funciona como uma segunda opinião sobre as decisões das instituições.

O autarca defendeu que, perante dúvidas sobre uma decisão, é preferível “recuar, procurar mais informação e avançar apenas quando existirem condições” para o fazer com maior segurança.

O Major-general Aquilino Torrado, diretor do Departamento de Finanças do Exército Português, apontou a adaptabilidade como o principal desafio perante o ciclo que se aproxima. O ramo mantém uma “prestação mensal de contas” sobre a execução orçamental e financeira, que permite identificar fragilidades e recomendar correções.

Mas a entrada de novos investimentos, incluindo os associados ao SAFE — tendo a Comissão Europeia e Portugal já assinado o acordo, estando o mesmo a ser analisado pelo Tribunal de Contas —, vai exigir capacidade adicional de processamento e acompanhamento, em articulação com os departamentos de Finanças e Logística e a Direção de Aquisições.

“Provavelmente vamos ter que reforçar, provavelmente vamos apelar àquilo que é a nossa resiliência”, admitiu o responsável, assegurando, contudo, que o “Exército já está a preparar a resposta”.

O objetivo, explicou, é garantir que os investimentos são processados atempadamente e que as recomendações são efetivamente implementadas, permitindo verificar se os riscos foram mitigados e se as fragilidades identificadas ultrapassadas.

Forças Armadas não podem perder elo de confiança com o povo

“Não apliquemos aqui ao Exército, nem às Forças Armadas portuguesas, o princípio que se aplica na medicina, que é quando um médico incompetente, ou um enfermeiro incapaz, aumenta o número de litros por minuto de oxigênio ao doente, e ao fim de algum tempo o doente morre, e com muita surpresa diz o médico, ou o enfermeiro, estava tão rosadinho”, atira Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde.

“A questão que está hoje em cima da mesa no país e na Europa não é discutir o processo. Não tenho a menor dúvida de que nós temos os melhores auditores internos em Portugal, as melhores inspeções. Temos a melhor gestão processual ao serviço de uma máquina infernal doentia que é a burocracia”, atira o antigo governante.

Adalberto Campos Fernandes destaca a importância da confiança nas instituições. “A Europa e Portugal não está para brincadeiras. Nós temos que ter em Portugal, como na Europa, a certeza de que existem três ou quatro instituições em que nos revemos como reserva última da confiança coletiva”, aponta, referindo a importância de instituições “independentes dos ciclos eleitorais” como as Forças Armadas, o sistema de justiça e as forças de segurança.

“A pior coisa que pode acontecer daqui para frente é o que tem acontecido até aqui. Em que instituições de grande respeitabilidade e de grande reserva de moral e de confiança institucional como a Polícia Judiciária e agora mais recentemente a PSP, por erros de condução política, são expostas a uma vulnerabilidade política social inaceitável”, refere.

Num momento de grandes investimentos para o setor de Defesa, não só em Portugal como na Europa, o antigo governante aponta um potencial foco de tensão gerado pela “disrupção social” que está a acontecer. “Isto não é fantasia. Não são apenas os folclóricos ativistas políticos que estão no Rossio”, atira, numa referência aos protestos para a habitação.

“Temos de facto uma dimensão social de grande degradação. O que mais faltava era que a Defesa fosse comprometida numa confrontação com a diminuição do esforço social porque se descobriu que determinada coisa que se fez não devia ter sido feita, porque efetivamente as decisões foram más“, alerta. “É uma questão de tempo, quando começarem a comparar, no espaço do comentário, do jornalismo, o que custa um Pandur, uma fragata, um submarino, com o número de habitações públicas que se podem fazer”, considera.

“É muito importante que nesta altura em que os recursos, pela primeira vez, fluem com muita quantidade, que as Forças Armadas não quebrem esse elo de confiança com o povo, porque então está tudo perdido.”