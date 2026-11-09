Tribunal suspende decisão que permitia a Renata Cambra manter tenda no Rossio durante a noite
Renata Cambra terá de retirar a tenda durante o período noturno, ficando sujeita às regras aplicáveis aos restantes manifestantes, enquanto o Tribunal Constitucional não se pronunciar sobre o caso.
O Tribunal Administrativo de Lisboa atribuiu efeito suspensivo ao recurso apresentado pelo Ministério Público (MP) contra a decisão que tinha autorizado a ativista a manter a tenda instalada na praça do Rossio para lá das 00h30.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Num despacho avançado pela CNN, o tribunal aceita o recurso do MP e determina a sua subida ao Tribunal Constitucional. Até que os juízes do Palácio Ratton se pronunciem, fica sem efeito a decisão anterior que permitia a permanência da tenda durante a noite.
No dia 2 de novembro, o tribunal administrativo decidiu que o limite horário previsto no diploma de agosto de 1974 não pode ser aplicado como uma proibição absoluta e automática de permanência numa manifestação depois das 00h30, sem ponderação das circunstâncias concretas e dos direitos fundamentais em causa. A norma tem sido invocada pela PSP para dispersar as acampadas pelo direito à habitação que decorreram nas últimas semanas em Lisboa e no Porto.
Na sentença, o tribunal reconheceu à ativista o direito de permanecer na Praça D. Pedro IV, no Rossio, até 24 de novembro de 2026, incluindo entre as 00h30 e as 06h30, com uma tenda. Determinou ainda que a PSP e a Polícia Municipal de Lisboa não poderiam dispersar o protesto nem remover os bens utilizados, desde que fossem respeitadas as condições fixadas na decisão.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Tribunal suspende decisão que permitia a Renata Cambra manter tenda no Rossio durante a noite
{{ noCommentsLabel }}