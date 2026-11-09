Von der Leyen defende reposição da liberdade de navegação no Mar Negro

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta segunda-feira o restabelecimento e a preservação da liberdade de navegação no Mar Negro, reiterando o apoio a um cessar-fogo que abranja as infraestruturas alimentares e energéticas da Ucrânia.

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“Hoje, inicio uma visita à região do Mar Negro, onde as ameaças à segurança estão a intensificar-se, os ataques estão a aumentar e vidas inocentes já foram perdidas. […] A liberdade de navegação no Mar Negro deve ser restabelecida e preservada”, afirmou Ursula von der Leyen numa declaração divulgada em Bruxelas.

Numa declaração divulgada antes de iniciar uma visita à Roménia e à Bulgária, a líder do executivo comunitário observou que “as ameaças à segurança estão a intensificar-se, os ataques estão a aumentar e vidas inocentes já foram perdidas”.

Previsto está que, nestas deslocações, Ursula von der Leyen se reúna com os respetivos líderes romeno e búlgaro “para debater a situação no terreno e a forma como a Europa pode reforçar a sua resposta” aos riscos de segurança no Mar Negro.

A visita foi antecedida por uma conversa telefónica com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante a qual foram abordadas a segurança da navegação, a proteção das infraestruturas essenciais e as iniciativas diplomáticas para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Ursula von der Leyen exortou, desde logo, a um “cessar-fogo que abranja as infraestruturas alimentares e energéticas”, setores particularmente relevantes para a segurança da população ucraniana e para o funcionamento da economia do país.

“Debatemos igualmente os esforços de paz em curso e as conversações que terão lugar esta semana em Abu Dhabi, nas quais a União Europeia estará presente, juntamente com os nossos parceiros. Aguardo com expectativa o encontro com o Presidente Zelensky, [na cimeira informal] de Dublin, ainda esta semana, para debater, juntamente com os restantes líderes, os próximos passos rumo à paz”, adiantou a responsável.

O Mar Negro tem uma importância estratégica para a segurança europeia, não só pela sua localização entre a Europa de Leste, o Cáucaso e a Ásia Central, mas também pelo seu papel nas ligações comerciais, no transporte de energia e nas exportações agrícolas.

Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a região tornou-se um dos principais espaços de confronto e tensão militar, com consequências para a navegação comercial, a segurança das infraestruturas portuárias e o abastecimento internacional de cereais.

A Roménia e a Bulgária, ambos membros da União Europeia e da NATO e países costeiros do Mar Negro, assumem particular relevância na estratégia de segurança regional e na proteção do flanco oriental da Aliança Atlântica.

A liberdade de navegação e a segurança das rotas marítimas são, por isso, questões centrais para Bruxelas, num contexto em que a guerra na Ucrânia continua a ter repercussões militares, económicas e geopolíticas em toda a região.