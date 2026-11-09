Web Summit arranca esta segunda-feira. O guia para acompanhar a cimeira

Começa esta segunda-feira, no Parque das Nações, em Lisboa, a Web Summit. A cimeira tecnológica, que vai decorrer até 12 de novembro no Altice Arena e nos pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL), vai reunir, como é habitual, especialistas, empresários, investidores e startups para debater o futuro e o impacto da tecnologia, com a inteligência artificial (IA) mais uma vez no foco das atenções.

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A nova edição da Web Summit deverá trazer à capital portuguesa cerca de 70 mil pessoas, provenientes de 160 países. A sessão de abertura está marcada para as 18h, no palco principal da Altice Arena, e contará com a presença do fundador e presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e do ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. A cerimónia inclui ainda uma apresentação de um robô descrito pela organização como uma estreia na Europa e o desfile das bandeiras das startups participantes.

Depois da sessão de abertura, a IA volta a dominar a programação. Às 18h35, Tao Zhang, cofundador e diretor de produto da chinesa Manus AI, vai abordar a ascensão dos agentes de IA e a forma como estes sistemas, capazes de executar tarefas de forma autónoma, poderão transformar as aplicações digitais e o quotidiano.

Segue-se, às 18h55, um debate sobre o futuro da inteligência artificial, que juntará Matthew Prince, cofundador e presidente executivo da Cloudflare, Anton Osika, cofundador e presidente executivo da Lovable, e Richard Socher, cofundador da Recursive e da You.com. A conversa será moderada por Arjun Kharpal, correspondente de tecnologia da CNBC, e deverá centrar-se na transição da fase de entusiasmo em torno da IA para uma etapa em que os investidores exigem provas concretas de adoção empresarial e valor económico.

Entre os participantes portugueses que vão marcar presença nos vários painéis de debate da 11.ª edição da Web Summit em Lisboa está o ministro das Finanças. Joaquim Miranda Sarmento participa na quarta-feira, 11 de novembro, às 11h10, na Stage 11, numa sessão intitulada “The Portuguese economic success story” (A história de sucesso da economia portuguesa, em tradução livre). O governante será entrevistado por Laura Greenhalgh, diretora editorial para a área de tecnologia da Politico.

Também Bernardo Correia, secretário de Estado para a Digitalização, volta a marcar presença na cimeira tecnológica. O governante participa igualmente na quarta-feira, às 10h30, na Stage 11, no painel “The Next Digital Frontier” (A próxima fronteira digital, em tradução livre), ao lado de Vahan Agopyan, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, no Brasil, e Tariq Al Tayer, diretor do departamento de investimento direto estrangeiro do Ministério do Investimento dos Emirados Árabes Unidos.

O debate vai centrar-se no futuro das economias digitais e na forma como diferentes regiões procuram desenvolver ecossistemas tecnológicos, atrair investimento e utilizar a inteligência artificial para transformar os governos, as empresas e a sociedade.

Entre os restantes nomes de destaque da programação estão Henna Virkkunen, vice-presidente executiva da Comissão Europeia, que participa na terça-feira, 10 de novembro, às 11h, no debate “Has Europe’s Tech Moment Arrived?” (Chegou o momento tecnológico da Europa?, em tradução livre), no Centre Stage. Estão também previstas as conferências de imprensa com Daniela Braga, fundadora da Defined.ai, na terça-feira, às 16h, e outra com Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, na quarta-feira, às 11h.

Segundo a organização da Web Summit, haverá rede Wi-Fi gratuita, sendo desaconselhada a utilização de hotspots pessoais, por poderem interferir com a rede do evento. Os participantes podem levar comida e copos reutilizáveis para o recinto. Existem também vários espaços de restauração e bancas de comida, com opções vegetarianas, vegan e sem glúten. Os pagamentos nos pontos de venda de alimentos e bebidas são exclusivamente eletrónicos, pelo que será necessário levar cartão bancário.

É permitida ainda a utilização de câmaras em áreas de exposição, espaços abertos e zonas exteriores, mas a gravação nos palcos, bastidores, salas de reuniões e workshops e lounges está proibida. Quem pretender filmar durante o evento tem de enviar previamente à organização um plano com os locais e horários de gravação. A lista de objetos proibidos no interior do recinto pode ser consultada através da aplicação “Web Summit”. Os objetos perdidos podem ser procurados no Pavilhão 5 ou no bengaleiro A, junto ao Pavilhão 1.

Como chegar à Web Summit: metro, autocarro, táxi e estacionamento

A estação de metro do Oriente é a principal porta de acesso à Web Summit. Fica a cerca de 300 metros da Altice Arena, onde decorre o evento, e a aproximadamente 600 metros do Pavilhão de Portugal, onde os participantes fazem o registo.

Quem parte do centro de Lisboa tem várias alternativas para chegar ao recinto. Uma das opções passa por apanhar a linha Verde na estação Baixa-Chiado até Alameda, onde deverá mudar para a linha Vermelha, com destino ao Oriente. Em alternativa, pode seguir pela linha Azul até São Sebastião e aí mudar também para a linha Vermelha. Se estiver na linha amarela viaje até ao Saldanha e mude para a linha vermelha.

Autocarro e transporte especial

A rede de autocarros da Carris permite chegar à Gare do Oriente, a uma curta distância a pé do recinto. Entre os autocarros disponíveis estão as linhas 705, 725, 728, 750, 759 e 794, que ligam a zona do evento a vários pontos da cidade, incluindo Cais do Sodré, Restauradores e Campo Grande.

Durante os dias da Web Summit, estará também disponível um serviço de transporte dedicado, com viagens regulares de ida e volta entre a estação do Oriente, a cerca de 250 metros da Altice Arena, e a Praça do Comércio. O serviço é assegurado pela Carris.

Em parceria com o Metropolitano de Lisboa, a organização disponibiliza ainda passes de transporte público com desconto para os participantes. Existem modalidades de um, três e cinco dias, que podem ser adquiridas online ou nos pontos de venda físicos.

Táxis e TVDE

Os participantes podem ainda recorrer a táxis ou a plataformas de transporte individual de passageiros, como a Uber e a Bolt. A organização prevê pontos específicos de tomada e largada de passageiros junto ao recinto, em funcionamento durante todos os dias do evento.

Onde estacionar o carro?

Para quem optar por deslocar-se em viatura própria, a recomendação passa por antecipar o estacionamento e privilegiar parques fora da zona mais próxima do recinto, de forma a evitar a procura de lugar numa área que deverá registar maior pressão durante o evento.

Zonas como Cabo Ruivo, Olivais, Moscavide e Encarnação estão entre as recomendações para evitar congestionamentos no trânsito. Estas áreas dispõem de ligações de metro e autocarro que permitem chegar ao Parque das Nações, nomeadamente através da estação do Oriente.