Wells investe 10 milhões para duplicar lojas de ótica até ao final da década
A marca da Sonae para o bem-estar conta atualmente 25 lojas exclusivas de ótica e pretende duplicar esse número até 2030. Investimento faz parte de uma expansão maior que está a acontecer nas lojas.
A Wells vai investir mais de 10 milhões de euros até ao final da década para duplicar o número de lojas apenas dedicadas à ótica, anunciou a empresa esta segunda-feira.
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A marca do grupo para o bem-estar Sonae identifica, em comunicado, que o investimento em lojas exclusivamente dedicadas à ótica é uma das principais prioridade de crescimento. “A abertura da ótica Wells no Vasco da Gama reforça a nossa aposta num negócio que tem crescido de forma muito expressiva e no qual temos uma ambição clara de liderança“, refere Marta Pitta e Cunha, diretora-Geral de Ótica, Audiologia e Seguros da Wells, em alusão à abertura da 25ª loja.
A marca quer ainda chegar a 2030 com 350 lojas, o que implica 10 aberturas por ano e um investimento de 10 milhões por ano. Numa das aquisições mais recentes, em 2024, a Sonae combinou o negócio das redes espanholas Druni e Arenal, com mais de 470 lojas.
“Somos hoje o segundo maior operador de ótica em Portugal e queremos continuar a crescer, com um investimento muito significativo em lojas exclusivamente dedicadas à ótica”, diz ainda.
Atualmente, a Wells conta com mais de 250 lojas com ótica em Portugal, das quais 25 são espaços exclusivos, e com mais de 500 trabalhadores dedicados apenas a esta área.
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