“A regulação na Europa é uma barreira à inovação”, alerta CEO da Ageas

Os entraves regulatórios na Europa e os desafios que se colocam ao setor segurador foram alguns dos temas abordados por Luís Menezes, CEO da Ageas Portugal, numa entrevista conduzida por António Costa, Diretor do ECO, durante a 7.ª edição da Conferência Anual ECOseguros.

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O responsável considera que a regulação europeia representa um dos principais obstáculos à inovação, alertando para os impactos da burocracia no desenvolvimento e na implementação de ferramentas de Inteligência Artificial. “A regulação na Europa é uma barreira à inovação”, afirma, acrescentando que “este furor burocrático que existe na Europa está a ter impactos gravíssimos em termos de tudo o que são ferramentas de IA”.

Para Luís Menezes, a velocidade a que esta tecnologia evolui exige uma adaptação rápida por parte das empresas, deixando um aviso ao setor: “Não há tempo a perder, quem não apanhar este comboio vai ficar para trás”.

A crise da habitação foi outro dos assuntos em que Luís Menezes deixou uma posição clara, reconhecendo a disponibilidade do setor segurador para contribuir para a resolução do problema, mas alertando para os limites da sua capacidade de intervenção.

O CEO da Ageas defende que as seguradoras podem fazer parte da solução, embora não tenham capacidade para responder, por si só, à dimensão das necessidades habitacionais que se avizinham. “Vamos fazer parte da solução, mas nem todo o setor segurador junto conseguiria” dar resposta ao problema, afirmou.

Ainda assim, o responsável considera que a resposta à crise exige uma intervenção mais abrangente, envolvendo o Estado, os municípios e os diferentes agentes do mercado. “Tem de ser um trabalho, e o Estado tem que moderar. O setor vai ser uma gota no oceano das necessidades que aí vêm”, concluiu.

Veja aqui na íntegra a entrevista a Luís Menezes.