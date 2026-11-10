Ageas Portugal reforça atendimento, assistência e peritagem
A Ageas Portugal reforçou as linhas de atendimento e a rede de prestadores para responder a eventuais ocorrências provocadas pelas tempestades Bruna e Charles.
Com o país em estado de alerta devido à passagem das tempestades Bruna e Charles, a Ageas Portugal “ativou preventivamente um conjunto de medidas para antecipar os seus potenciais impactos”, disse fonte oficial da seguradora ao ECOseguros.
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A seguradora está a enviar “comunicações preventivas nas zonas potencialmente mais afetadas”, mas também a reforçar as linhas de atendimento e a capacidade da rede de prestadores para evitar atrasos em assistências e peritagens caso se verifiquem sinistros. A Ageas garante ainda a disponibilidade dos seus mediadores, “de norte a sul do país e regiões autónomas, para apoiar e acompanhar os clientes”, explicam.
“O Grupo Ageas Portugal está também a monitorizar as principais zonas de exposição e a preparar mecanismos específicos de reporte de ocorrências”, adiantam, afirmando que os colaboradores mantêm funções normais, com recurso ao teletrabalho quando a situação o exigir, de modo a garantir que o acompanhamento não é interrompido.
A seguradora aconselha ainda os clientes a contatar, em caso de ocorrência para solicitar assistência ou acompanhar um processo, as suas linhas telefónicas: Ageas Seguros, através do 217 943 039; Seguro Directo, através do 218 612 323; e Ocidental, através do 210 042 490.
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