Ageas Portugal reforça atendimento, assistência e peritagem

Com o país em estado de alerta devido à passagem das tempestades Bruna e Charles, a Ageas Portugal “ativou preventivamente um conjunto de medidas para antecipar os seus potenciais impactos”, disse fonte oficial da seguradora ao ECOseguros.

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A seguradora está a enviar “comunicações preventivas nas zonas potencialmente mais afetadas”, mas também a reforçar as linhas de atendimento e a capacidade da rede de prestadores para evitar atrasos em assistências e peritagens caso se verifiquem sinistros. A Ageas garante ainda a disponibilidade dos seus mediadores, “de norte a sul do país e regiões autónomas, para apoiar e acompanhar os clientes”, explicam.

“O Grupo Ageas Portugal está também a monitorizar as principais zonas de exposição e a preparar mecanismos específicos de reporte de ocorrências”, adiantam, afirmando que os colaboradores mantêm funções normais, com recurso ao teletrabalho quando a situação o exigir, de modo a garantir que o acompanhamento não é interrompido.

A seguradora aconselha ainda os clientes a contatar, em caso de ocorrência para solicitar assistência ou acompanhar um processo, as suas linhas telefónicas: Ageas Seguros, através do 217 943 039; Seguro Directo, através do 218 612 323; e Ocidental, através do 210 042 490.