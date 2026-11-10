Alemanha e Ucrânia assumem liderança da aliança europeia de drones

O fabricante alemão de drones Quantum Systems e a empresa ucraniana UForce foram eleitos para coliderar a Aliança de Drones UE-Ucrânia durante os próximos seis meses. A escolha foi feita esta terça-feira, na segunda reunião do conselho da iniciativa, em Bruxelas, e venceu as candidaturas da neerlandesa Destinus e da lituana RSI Europe, segundo duas fontes familiarizadas com o processo citadas pelo Rapporteur.

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A eleição coloca uma empresa alemã e outra ucraniana na liderança de uma estrutura que procura aproximar as duas indústrias de Defesa, combinando a capacidade de produção europeia com a experiência adquirida pela Ucrânia no desenvolvimento e utilização de drones no campo de batalha.

O vice-presidente da Quantum Systems, Matthias Lehna, disse ao jornal que pretende utilizar o primeiro mandato para definir a orientação da iniciativa, criando uma base “que outros possam depois desenvolver“. O objetivo é dar maior capacidade de influência à indústria junto da Comissão Europeia e garantir que as empresas europeias e ucranianas têm voz nos trabalhos.

O grupo é composto por 19 empresas, nove europeias e nove ucranianas, e pretende criar uma plataforma para desenvolver tecnologias de drones e antidrones, promover a cooperação industrial e acelerar a produção.

Entre os participantes estarão empresas como a espanhola Indra Group, a italiana Fincantieri — a quem Portugal comprou três fragatas por cerca de 3,9 mil milhões de euros —, a alemã Quantum Systems, a dinamarquesa Terma, a polaca WB Group, a francesa Delair, a croata ORQA, dos Países Baixos a Destinus e lituana RSI Europe, do lado europeu.

A Ucrânia estará representada por fabricantes como a Skyfall Industries, a Greentech Harvest, aTencore, a Deviro, a VyriyIndustry, a ATHLON AVIA, a TAF Industries, a F-Drones e a UForce, empresa que tem operação em Portugal.

Criada com o apoio da Comissão Europeia, a aliança pretende acelerar o desenvolvimento e a produção de drones de nova geração e de sistemas capazes de detetar e neutralizar aeronaves não tripuladas hostis. Entre os objetivos estão também a criação de empresas conjuntas entre fabricantes europeus e ucranianos e o desenvolvimento de capacidades industriais partilhadas.